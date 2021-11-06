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埔里茭白筍產量全台最高 縣府規畫換LED燈減電費、光害

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5，親子也穿上青蛙裝下田體驗採收茭白筍。圖／南投縣政府提供
埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5，親子也穿上青蛙裝下田體驗採收茭白筍。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮茭白筍產量占全台8成5，農民使用鹵素燈、高壓鈉燈夜照，增加茭白筍生長，卻有耗能和光害等問題，縣議員王彩雲認為，縣府應爭取經費，鼓勵農民將燈具改為更環保的LED燈，除省下電費，也讓世界看見台灣農業科技發展。

埔里鎮茭白筍種植面積1800公頃，產量達4萬2000公斤。為了減輕茭白筍光害影響居民睡眠和行車安全，南投縣府向經濟部爭取補助250萬元建立「農業節電示範專區」面積10公頃，全額補助燈具汰換費用，鼓勵農民參與讓農業設施能愈來愈省電，也減輕光害問題。

王彩雲說，LED燈相當節能，高壓鈉燈刺眼白光轉成LED紅紫光，也大幅減低光害，還營造出特色夜間景觀，農民對LED燈相當歡迎。不過，茭白筍田使用鹵素燈、高壓鈉燈多年，設備成本相當高，如果要全部移除舊燈具，改用價格更貴的LED燈，農民無能力負擔。

她希望縣府能在農業節能又不影響農民收入的前提下，將LED燈具補助擴大到1800公頃，大幅降低光害、維護環境生態和居民生活及行車安全，也讓政府照顧農民的用心更能普及。

建設處長李正偉說，茭白筍田改裝LED燈每公頃經費需要20萬元，早期LED燈效果不佳，茭白筍產量減少所以農民意願不高，暨南大學投入LED燈罩節能研究，使用LED燈和高壓鈉燈茭白筍產量一樣，但可節省8成電費，大幅降低光害。縣府今年試辦茭白筍田農業節電示範，獲得經濟部經費補助，但明年度沒有經費，會再向經濟部爭取補助。

南投縣長林明溱說，將請農業處和建設處規畫，要全部更換LED燈具經費需多少，向農委會、經濟部爭取補助，縣府也會考慮自編經費，逐年更換LED燈，減輕農民負擔。

埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5，茭白筍田景觀優美，也具有觀光價值。圖／南投縣政府提供
埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5，茭白筍田景觀優美，也具有觀光價值。圖／南投縣政府提供

農民 南投

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