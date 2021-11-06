南投攝影家用鏡頭紀錄疫情下生活 以自然美景撫慰人心
南投縣貓羅溪社區大學簡慶南師生聯合攝影展今天起在南投縣藝術家資料館展出，簡慶南是南投資深攝影家，921地震當時更是扛起相機，為百年震災留下許多震撼人心的紀錄，今年新冠疫情嚴重，簡慶南帶著學生走訪各地，用鏡頭捕捉疫情下民眾生活，也以自然美景撫慰民眾心靈。
簡慶南在貓羅溪社大教學多年，培養許多愛好攝影學生，並熱心公益擔任台灣攝影學會副理事長、南投縣藝術家攝影協會理事長。他對攝影藝術的觀念及技巧不藏私，今年他帶領貓羅溪社區大學南投攝影世界暨草屯攝影天地兩班學生聯合展出。
簡慶南說， 今年是不安定的一年，新冠肺炎影響國人生活步調甚鉅，大自經濟活動小至個人社交生活都受到影響，每天面對不確定未來及無法隨心所欲生活心情鬱悶極了，而攝影藝術生活也大受影響。
攝影是一門兼具科學和心理素養的綜合體，除了硬體器材之外更重視個人心理素質及各種美學薰陶，才能將個人攝影技能提升。今年新冠疫情影響之下各種活動幾乎都大受影響，各項活動也幾乎停擺，最近疫情在國人共同努力下逐漸控制下來，各項活動也逐漸恢復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言