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南投攝影家用鏡頭紀錄疫情下生活 以自然美景撫慰人心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
簡慶南師生用鏡頭走訪各地，台灣高山和星空美景撫慰心靈。圖／簡慶南提供
簡慶南師生用鏡頭走訪各地，台灣高山和星空美景撫慰心靈。圖／簡慶南提供

南投縣貓羅溪社區大學簡慶南師生聯合攝影展今天起在南投縣藝術家資料館展出，簡慶南是南投資深攝影家，921地震當時更是扛起相機，為百年震災留下許多震撼人心的紀錄，今年新冠疫情嚴重，簡慶南帶著學生走訪各地，用鏡頭捕捉疫情下民眾生活，也以自然美景撫慰民眾心靈。

簡慶南在貓羅溪社大教學多年，培養許多愛好攝影學生，並熱心公益擔任台灣攝影學會副理事長、南投縣藝術家攝影協會理事長。他對攝影藝術的觀念及技巧不藏私，今年他帶領貓羅溪社區大學南投攝影世界暨草屯攝影天地兩班學生聯合展出。

簡慶南說， 今年是不安定的一年，新冠肺炎影響國人生活步調甚鉅，大自經濟活動小至個人社交生活都受到影響，每天面對不確定未來及無法隨心所欲生活心情鬱悶極了，而攝影藝術生活也大受影響。

攝影是一門兼具科學和心理素養的綜合體，除了硬體器材之外更重視個人心理素質及各種美學薰陶，才能將個人攝影技能提升。今年新冠疫情影響之下各種活動幾乎都大受影響，各項活動也幾乎停擺，最近疫情在國人共同努力下逐漸控制下來，各項活動也逐漸恢復。

簡慶南和學生走訪各地，記錄台灣不同的生活面向。圖／簡慶南提供
簡慶南和學生走訪各地，記錄台灣不同的生活面向。圖／簡慶南提供
簡慶南師生用鏡頭走訪各地，台灣自然美景成為撫慰心靈的良方。圖／簡慶南提供
簡慶南師生用鏡頭走訪各地，台灣自然美景成為撫慰心靈的良方。圖／簡慶南提供

南投 疫情

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