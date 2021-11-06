南投攝影家用鏡頭紀錄疫情下生活 以自然美景撫慰人心

南投縣貓羅溪社區大學簡慶南師生聯合攝影展今天起在南投縣藝術家資料館展出，簡慶南是南投資深攝影家，921地震當時更是扛起相機，為百年震災留下許多震撼人心的紀錄，今年新冠疫情嚴重，簡慶南帶著學生走訪各地，用鏡頭捕捉疫情下民眾生活，也以自然美景撫慰民眾心靈。

簡慶南在貓羅溪社大教學多年，培養許多愛好攝影學生，並熱心公益擔任台灣攝影學會副理事長、南投縣藝術家攝影協會理事長。他對攝影藝術的觀念及技巧不藏私，今年他帶領貓羅溪社區大學南投攝影世界暨草屯攝影天地兩班學生聯合展出。

簡慶南說， 今年是不安定的一年，新冠肺炎影響國人生活步調甚鉅，大自經濟活動小至個人社交生活都受到影響，每天面對不確定未來及無法隨心所欲生活心情鬱悶極了，而攝影藝術生活也大受影響。