迅速找車位！台中新增5處公有停車場設車格偵測系統

台中市交通局積極在公有停車場增設智慧化停車設備，今年3月起在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，民眾反應良好，10月30日起再擴大至5處自營公有停車場，讓民眾透過不同顏色的顯示燈號，更迅速找到車位。

交通局長葉昭甫表示，10月擴大辦理的5處自營公有停車場，含市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、大誠立體停車場及忠明公園地下停車場。

這套設備讓民眾進入停車場後，一眼即可確認專用車格停車狀況，並在專用車格上方設置不同顏色燈號，專用車格無車輛停放時，親子車格顯示粉紅色、身障車格是藍色、電動車格呈現綠色；當專用車格有車輛停入後，燈號即會顯示紅燈。

葉昭甫說，除專用車格上方設置不同顏色燈號及在席偵測外，這次5處自營公有停車場在各車道入口處，設有LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊，駕駛人進入停車場後，透過LED告示牌即可確認專用格位相關訊息，停車場內也有設置導引牌面指示專用車格方向，再透過車格上方燈號雙重導引，讓專用車格更易辨識，減少民眾找車位時間並節能減碳。