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憑五倍券及農遊券消費 來茉莉花壇夢想館有好康優惠

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為響應政府振興五倍券及農遊券，彰化縣花壇鄉農會茉莉花壇夢想館推出憑券館內消費，以及在官方網站線上商城，都有優惠措施，鄉農會總幹事顧碧琪歡迎全國遊客前往消費。本報資料照片
為響應政府振興五倍券及農遊券，彰化縣花壇鄉農會茉莉花壇夢想館推出憑券館內消費，以及在官方網站線上商城，都有優惠措施，鄉農會總幹事顧碧琪歡迎全國遊客前往消費。本報資料照片

為響應政府振興五倍券及農遊券，彰化縣花壇鄉農會茉莉花壇夢想館推出憑券館內消費，以及在官方網站線上商城，都有優惠措施，鄉農會總幹事顧碧琪說，歡迎全國遊客持券來茉莉花壇夢想館消費，採購花壇特有的茉莉花相關優質產品，目前也是花壇西施柚產期，採果購物兩相宜。

顧碧琪說，茉莉花壇夢想館推出的優惠方案中，憑振興券館內消費一律9折，滿3000元85折、滿5000元8折；憑農遊券享有茉莉產品優惠措施，則有珍品茉莉四季兩瓶888元、茉莉咖啡濾掛禮盒兩盒888元、花鳥風月系列兩盒888元。

此外，到茉莉花壇夢想官方網站線上商城輸入折扣碼：JASMINE555，全館商品9折（不能折扣合用）。茉莉花壇夢想館官方網站 http://lihi1.com/S9OOi

彰化縣花壇鄉有「茉莉花故鄉」的美譽，最興盛時，種植面積曾達上百公頃，占全台8成以上產量，卻不敵消費習慣改變、人力短缺以及進口貨廉價競爭而沒落，在農會總幹事顧碧琪用心經營下，2013年將農會原本的穀倉變身為茉莉花壇夢想館，做為帶動花壇產業發展的基地，進而營造她振興茉莉花產業的夢想。

花壇鄉農會開發出的無毒茉莉花相關產品超過30種，並在包裝精心設計，屢獲大獎，御品茉莉咖啡最近獲《2021韓國K-Design Award設計大獎》， 在這裡除了展售農特產品外，還有DIY區及泡茶區。

遊客來茉莉花壇夢想館採購外，由於目前也是花壇知名特產西施柚產期，也可以到果園採買香甜多汁的西施柚，以及品嘗知名的土雞城料理。

夢想 農會

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