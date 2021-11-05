南投玩很大消費總額破1.2億 第二周抽獎再送出10萬現金
南投玩很大．千千萬萬獎不完活動，今天下午在埔里鯉魚潭風景區抽出序號A0000067240的第二位10萬元得主，並預告下周五將抽出今年活動的日月潭雲品溫泉酒店總統套房最大獎，請大家踴躍來南投縣消費200元以上，登錄發票即可抽獎，若有住宿還可以抽旅遊福袋。
南投縣長林明溱說，南投是觀光首都，國人來南投，只要消費滿200元發票登錄即得可獲得一組序號，滿400元兩組，以此類推，最多可累積500組序號，消費越多則可享有越多抽獎機會，住宿發票還會碼抽出福袋。
縣府表示，為鼓勵民眾來南投消費，自11月起每月將抽出一枚驚喜福袋大禮，活動自10月22日起跑累積迄今，已突破41萬筆登錄資料，總登記消費總額已達1億2260多萬元，除今天在埔里天水蓮大飯店抽獎外，未來每周會在日月潭雲品溫泉酒店、泰雅渡假村及東埔溫泉泡腳池，依序周周抽出10萬元獎金得主及30個旅遊福袋。
南投縣觀光處說，下周將抽出由日月潭雲品溫泉酒店提供定價23萬元以上的總統套房，是今年活動的「住宿券最大獎」，12月及明年1月也敲定溪頭米堤大飯店提供逾4萬2000元古董級家庭套房，以及清境老英格蘭民宿價值4萬1000元的頌歌雙套房，希望鼓勵全台民眾至南投縣進行多日消費旅遊，同時住宿抽福袋大獎。
雲品溫泉酒店的總統花園套房，不但擁有73坪的超大空間，38坪的專屬花園陽台能獨享日月潭猶如山水畫的風光，頂級湯泉搭配專屬管家的貼心服務，讓旅客體驗最奢華的明潭之旅；此外，雲品也提供每月餐券抽獎，每次可讓4位同行享用丹彤自助餐廳，價值超過5000元。
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