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舊彰南路彰化百貨超市進駐？ 縣府證實一樓是店舖

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除，興建新建築，一樓用途申請為店舖。記者林敬家／攝影
彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除，興建新建築，一樓用途申請為店舖。記者林敬家／攝影

彰化限定的「彰化百貨」去年一口氣關了5家，多數改為其他超市繼續營運，其中位在彰南路的原址遲未有新業者進駐，但新建物已施工一段時間，民眾都好奇未來將做何用途，彰化縣政府建設處證實，該處申請一樓作為店鋪二樓住宅的建築，也包括停車場，至於是不是連鎖超市進駐，起造業者不願透漏。

過去彰南路的彰化百貨位在彰化市東區人口稠密處，因位在省道台14線彰南路一段路邊，加上占地大特別醒目，彰化市福山里長周文樹說，地主是彰化在地人，先前租給彰化百貨經營，彰化百貨結束營業後，地主將土地賣掉，未來可能作為超市之用。

彰南路彰化百貨去年底收攤後有段時間沒有動靜，直到今年中開始公告動工，拆除原建築，目前現場可見架起兩層樓的鋼架施工中，也引起網友在社群討論，不少人覺得少了彰化百貨生活不便，希望連鎖超市進駐。

現場建築工程標示牌的起造人顯示為在地企業「佾銳科技五金股份有限公司」，對於未來作何用途，公司員工受訪表示，還不確定，老闆交代要保留隱私，不便透漏。

建設處說，彰化百貨原址是鄉村區的乙種建築用地，基地面積約710平方公尺，申請作為一樓店鋪二樓住宅的建築，今年5月3日報開工，預計到明年5月2日完工，但依據建築法規定，起造人如有相關因素，仍有再申請一年的展期空間。

彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除，興建兩層樓新建築。記者林敬家／攝影
彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除，興建兩層樓新建築。記者林敬家／攝影
彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除施工中。記者林敬家／攝影
彰化市一段原彰南路彰化百貨目前拆除施工中。記者林敬家／攝影

建築

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