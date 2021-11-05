快訊

輝瑞抗病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

衛福部次長石崇良稱「萬華是防疫破口」 遭控假訊息下場出爐

南投竹山天梯7日重新開幕 林明溱再提設地面纜車

中央社 / 南投縣5日電

竹山天梯園區7日將重新開幕，南投縣長林明溱時隔2年多，今天再提設置地面纜車系統，他說，若取得私有地後整體開發，能讓遊客免去爬坡辛勞；瑞龍瀑布園區也預計明年初開放。

南投縣竹山天梯是全台首座階梯式索橋的吊橋，林明溱2019年在縣務會議分享考察澳洲看見雪梨近郊的藍山國家公園設有地面纜車（纜索鐵路），竹山天梯園區可比照規劃。林明溱今天再度提起，他說，若能解決土地問題，希望引進地面纜車，讓天梯觀光發展有機會更上層樓。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員游顥等人關心竹山觀光發展。林明溱說，竹山天梯已委外經營，整修後，將在7日重新開幕，園區步道來回約4公里，尤其回程爬山挑戰度很高；另外，天梯橋身橫跨太極峽谷，全長136公尺、共208階，兩端落差達20公尺。

林明溱表示，天梯園區如果不思改造，遊客可能因山路影響遊玩意願，他到澳洲考察藍山國家公園時，曾體驗園區的地面纜車，這類纜車適合在天梯園區發展，遊客遊憩回程可搭纜車，方便又可賞景，若取得私有地，園區便能進行整體開發。

林明溱也提到，他擔任立委爭取瑞龍瀑布開發案，上任後繼續完善，縣府籌措新台幣5000多萬元在園內搭建高空步道，未來即便是身障者都可坐輪椅進到瑞龍瀑布園區遊玩，目前進行改善工程，包含打造觀瀑平台，預計明年1月底可開放。

纜車 林明溱 南投

延伸閱讀

重振竹山天梯觀光 南投借用澳洲觀光秘密武器

南投擺脫疫苗施打進度落後 第1、2劑接種率達標

南投培育撐竿跳人才 縣府推動草屯國中設訓練場

影／日月潭「魚虎」危害大 南投縣將研發成美食吃光牠

相關新聞

工研院技轉MIT空品感測器 台中裝設數量各縣市最多

中南部連續3天因環境風場轉吹偏東風，西半部地區擴散條件轉差，空氣品質較差，台中市政府啟動應變措施，提醒市民做好防護措施。...

公投「護藻礁」中市議員要官員表態 副市長閃避不答

12月18日將進行全國性公民投票，其中第二十案主文「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀...

南投玩很大消費總額破1.2億 第二周抽獎再送出10萬現金

南投玩很大．千千萬萬獎不完活動，今天下午在埔里鯉魚潭風景區抽出序號A0000067240的第二位10萬元得主，並預告下周...

台中市興建太平區聯合行政中心欠經費 徐國勇允諾補助1億元

台中市太平區公所辦公廳舍興建至今逾40年，經歷921地震結構補強，台中市政府考量建物安全及空間不敷使用，擇定文中三用地興...

高美濕地陸化 蘆葦面積3座足球場、雲林莞草減少45.8%

高美濕地被譽為一生必遊一次的景點，每年吸引數百萬的遊客。台中市議員楊典忠今天說，近年高美濕地陸化嚴重，蘆葦面積已達3座足...

賞日出客搭白牌車占據阿里山公路 任意下客併排停車

葉姓網友日前爆料貼文「阿里山公路的日常」，文中分享兩段影片，指出上周日10月31日清晨7時許，自己從塔塔加遊憩區下來，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。