南投竹山天梯7日重新開幕 林明溱再提設地面纜車

竹山天梯園區7日將重新開幕，南投縣長林明溱時隔2年多，今天再提設置地面纜車系統，他說，若取得私有地後整體開發，能讓遊客免去爬坡辛勞；瑞龍瀑布園區也預計明年初開放。

南投縣竹山天梯是全台首座階梯式索橋的吊橋，林明溱2019年在縣務會議分享考察澳洲看見雪梨近郊的藍山國家公園設有地面纜車（纜索鐵路），竹山天梯園區可比照規劃。林明溱今天再度提起，他說，若能解決土地問題，希望引進地面纜車，讓天梯觀光發展有機會更上層樓。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員游顥等人關心竹山觀光發展。林明溱說，竹山天梯已委外經營，整修後，將在7日重新開幕，園區步道來回約4公里，尤其回程爬山挑戰度很高；另外，天梯橋身橫跨太極峽谷，全長136公尺、共208階，兩端落差達20公尺。

林明溱表示，天梯園區如果不思改造，遊客可能因山路影響遊玩意願，他到澳洲考察藍山國家公園時，曾體驗園區的地面纜車，這類纜車適合在天梯園區發展，遊客遊憩回程可搭纜車，方便又可賞景，若取得私有地，園區便能進行整體開發。

林明溱也提到，他擔任立委爭取瑞龍瀑布開發案，上任後繼續完善，縣府籌措新台幣5000多萬元在園內搭建高空步道，未來即便是身障者都可坐輪椅進到瑞龍瀑布園區遊玩，目前進行改善工程，包含打造觀瀑平台，預計明年1月底可開放。