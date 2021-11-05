台中市興建太平區聯合行政中心欠經費 徐國勇允諾補助1億元

台中市太平區公所辦公廳舍興建至今逾40年，經歷921地震結構補強，台中市政府考量建物安全及空間不敷使用，擇定文中三用地興建太平區聯合行政中心。立委何欣純因興建經費不足，爭取納入前瞻基礎建設計畫補助，今天邀請內政部長徐國勇等人訪視興建基地，徐國勇到場聽取簡報了解進度，當場允諾最高額1億元的補助。

台中市民政局說明，太平區公所辦公廳舍建於1980年，在921地震後建築結構耐震補強，考量辦公空間不足等因素，擇定文中三用地經都計變更興建太平區聯合行政中心，總工程經費逾4.6億元，規劃地上5樓，地下2層，預計明年動工，2025年啟用，未來將成為太平新地標。

何欣純說，去年協助太平區聯合行政中心興建計畫爭取100萬元規劃費，後續工程總價4.6億元，經市府提送中央補助，目前正由內政部審議中，今天邀請徐國勇親自見證太平實際需要。感謝台中市議員張玉嬿、蔡耀頡等人爭取通過預算，同時感謝徐國勇了解地方所需，也期待盡快動工興建、啟用。

徐國勇說，工程對地方有必要性，也期盼市府辦理行政中心工程力求如期如質完工，另外地方期待增加日托及日照中心，這部分也要與有關單位研議設置，強化行政中心功能，讓年輕人沒有後顧之憂。