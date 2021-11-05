西半部空品轉差 中市裝設1500台資安認證感測器

西半部地區因擴散條件轉差致空氣品質不佳，台中市環保局今天表示，已啟動應變措施，並請市民做好防護措施。另全市已裝設1500台獲資安認證空品感測器分布主要街道。

根據環保署預報資料顯示，從4日起連續3天環境風場轉吹偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物較易累積；中南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，空品有轉差疑慮。

台中市環保局發布新聞稿指出，5日環境風場為偏東至東南風，西半部擴散條件仍稍差，午後竹苗以南地區臭氧濃度易上升；6日鋒面通過，中南部地區仍易受光化作用影響致臭氧濃度上升。

環保局表示，6日前中南部空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物以「臭氧8小時」為主，市府啟動相關應變措施，提醒市民留意空品變化，並做好防護措施。

另外，駭客攻擊資安事件頻傳，行政院民生公共物聯網公告，環保空品感測器於今年底前須通過資訊安全認證，否則強制下架；趕在年底前，由工研院技術轉移PM2.5感測元件的空品微型空氣感測器業者，4日宣布拿到資安標準認證測試通過證明文件。

業者指出，從設計到製造、生產都在台灣，是道地「MIT」的空品感測器。這次共有3000台通過資安認證，而台中市今年在各大工業區及主要街道布建1500台，數量居全國之冠。