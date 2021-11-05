賞日出客搭白牌車占據阿里山公路 任意下客併排停車

葉姓網友日前爆料貼文「阿里山公路的日常」，文中分享兩段影片，指出上周日10月31日清晨7時許，自己從塔塔加遊憩區下來，前往阿里山方向的台18線104公里路段，突遇20餘輛白牌廂型車定點停車擋路，部分車輛甚至併排停車，疑似載客前往鹿林山登山口一帶遊玩，甚至直接就讓客人在路中間下車，行為相當囂張。

南投縣警局交安組組長李安景表示，白牌車停車部分如果是違反道安條例可處罰600元以上、1200元以下罰鍰，在路中央或併排停車則會處以2400元以下罰鍰，如果占據道路致其他用路人需跨越過雙黃線，因而肇事的話，則要負擔損害賠償責任，建議用路人可撥110報案，因此呼籲白牌車用路人要遵守交通規則，不要任意占用車道，如果違反可配合監理機關依公路法開罰，最高可以處以9000元以上的罰鍰。

葉姓網友指出，10月31日自己是從塔塔加看完日出後下山，循阿里山公路往阿里山方向前進，首先是看到有白牌車司機直接就在路中間讓客人下車，當下自己還跟他們說「太離譜了，停路邊一點很困難嗎？」但沒多久又遇到了更離譜的狀況，路前停了一整排的車，原以為是前面在施工還是車禍。

爆料網友便下車詢問發生何事，結果一旁的司機竟然說是「放客人下車去逛，讓他聽了之後很生氣，便說「你們賺錢沒關係，但是至少停路邊一點，要不然就是最後一台車，安排要有一個人指揮交通﹁，結果有司機一直說抱歉，卻有另一個司機竟然說「啊！就可以過，你就趕快過去。」