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台中大雅7.5公里老舊管線掰掰 民代爭4300萬經費換新

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區自來水老舊管線問題，立委楊瓊瓔(右)、市議員吳顯森爭取大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄自來水汰換老舊管線工程，台水公司第四區管理處已辦理相關設計，將編列4300萬元預算、汰換長達7500公尺老舊管線，預計明年12月完工。 圖／立委楊瓊瓔服務團隊提供
台中市大雅區自來水老舊管線問題，立委楊瓊瓔(右)、市議員吳顯森爭取大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄自來水汰換老舊管線工程，台水公司第四區管理處已辦理相關設計，將編列4300萬元預算、汰換長達7500公尺老舊管線，預計明年12月完工。 圖／立委楊瓊瓔服務團隊提供

台中市大雅區自來水老舊管線問題，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森爭取大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄自來水汰換老舊管線工程，台水公司第四區管理處已辦理相關設計，將編列4300萬元預算、汰換長達7500公尺老舊管線，預計明年12月完工。

立委楊瓊瓔與市議員吳顯森服務處長吳呈賢、第四區管理處等單位進行會勘，第四區管理處處長王亮中表示，準備汰換大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄的自來水老舊管線，總長度達到7500公尺、涉及用水戶數達800戶，總工程天數達180個工作天。

王亮中解說，汰換工程除將原有塑膠管線換新，更將原100及200公厘管徑擴大為300公厘，管材也選用更優質的延性鑄鐵管，比原有塑膠管線使用年限更長，提升水壓也不易漏水。預計明年1月底發包，12月底完工，施工前會再開說明會，說明附近交通維持計畫。

大雅區長李修齊指出，管線汰換路段皆屬於雙向的交通要道，在進行管線汰換時，可能會造成交通黑暗期，希望水公司的交通維持計劃，能將影響降至最小。里長則表示，如果遇到要停水，不能提前數天告知，一定要算準施工排程，在停水前一天發布通知及知會轄區里長，讓訊息有效傳達。

台中市大雅區自來水老舊管線問題，立委楊瓊瓔(右)、市議員吳顯森爭取大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄自來水汰換老舊管線工程，台水公司第四區管理處已辦理相關設計，將編列4300萬元預算、汰換長達7500公尺老舊管線，預計明年12月完工。 圖／立委楊瓊瓔服務團隊提供
台中市大雅區自來水老舊管線問題，立委楊瓊瓔(右)、市議員吳顯森爭取大雅區雅環路二段與三段、中清路四段(雅環路至民生路)、民生路一段(雅環路二段至中清路)及周遭巷弄自來水汰換老舊管線工程，台水公司第四區管理處已辦理相關設計，將編列4300萬元預算、汰換長達7500公尺老舊管線，預計明年12月完工。 圖／立委楊瓊瓔服務團隊提供

楊瓊瓔 停水 漏水

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