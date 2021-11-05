台中市金手獎報名數創新高 20家企業獲表揚

第20屆台中市金手獎今年有52家企業報名，創歷年新高，嚴選出20家績優中小企業，台中市長盧秀燕今天在頒獎典禮中表示，這20家都是企業中的佼佼者，有大家努力才能創經濟奇蹟。

台中市政府今天在集會堂舉辦第20屆台中市金手獎頒獎典禮，盧秀燕頒獎表揚得獎者及台中市金手獎得獎廠商協進會歷屆理事長的付出，也向與會的企業感謝努力拚經濟。

盧秀燕致詞時指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，今天才能舉辦頒獎典禮，很感謝醫護人員及大家齊心努力，讓疫情平緩，能正常生活，也能拚經濟。

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，20年來已選出352家績優企業，今年廠商報名踴躍，經過書面、資格審查及現勘等嚴格評審，選出20家績優中小企業，都是企業中的佼佼者，也是隱形冠軍，因為大家的努力，才能創造經濟奇蹟。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，今年有52家企業報名，創歷年新高，象徵台中市金手獎不僅有20年的傳承，更具創新的吸引力。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞說，金手獎創立於2002年，希望鼓勵在地企業提升競爭力，並成為地方經濟發展的火車頭，到今年已邁入20屆，在疫情衝擊下，全體評審委員千辛萬苦評審出20家績優企業，有市府的支持，金手獎將能愈來愈好。