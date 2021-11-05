台中豐原三陽公園「客庄禾埕」今動土 明年4月完工啟用

客家曬榖的場域稱為「禾埕」，概念與使用功能與風雨球場相近，在中央與地方爭取經費補助興建三座，第二座的台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕場域建置計畫」今舉行動土儀式，共計2700萬元經費，預計明年4月完工。

今天動土儀式由台中市客家事務委員會主任委員江俊龍代表，台中市養護工程處副總工程司林俊男、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、王朝坤、陳清龍、謝志忠等人共襄盛舉，歡慶地方盛事。

江俊龍表示，客家禾埕的概念及功能與風雨球場類似，台中市政府去年爭取中央補助興建三座，其中，東勢區中山國小已於今年4月率先全國首例動工，豐原區公園今天動工，第三個在新社區公所附近，也將逐步動工施作。

台中市豐原區三陽公園「客庄禾埕場域建置計畫」由台中市府及豐原區公所向中央客委會爭取經費建置，由中央客委會補助2268萬元、市府編列配合款432萬元，共計2700萬元，預計明年4月完工。

豐原區公所指出，風雨球場量體以簡單明亮為主題設計，以膜構元素形態上的轉換表現在外觀量體上，與舊建築物結合呼應天際線，融入環境及客家禾埕(曬穀場)的理念，作為風雨球場的設計主軸。