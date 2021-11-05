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武陵農場銀杏黃了 遊客彷如置身歐洲世界

中央社 / 台中5日電

時序入秋，武陵農場的銀杏黃了，武陵農場副場長胡發韜今天表示，金黃色世界讓遊客彷如置身歐洲，即日起到12月底是賞楓、看銀杏及落羽松的季節，歡迎來場秋之饗宴。

入秋後，武陵農場銀杏林逐漸變裝換色，胡發韜今天接受中央社記者訪問指出，因為銀杏植株成長緩慢，從種植到開花結果所需時間約90年，也是人類祖孫三代的歲月，因而有「公孫樹」美稱。

胡發韜表示，銀杏每年8、9月結出「白果」，樹身有公母之分，可從葉子的形狀是穿「褲子」或穿「裙子」分辨公母，非常有趣。

胡發韜指出，武陵農場銀杏林主要集中在桃花莊後方及行政中心旁，行政中心旁的銀杏最高大醒目，桃花莊後方數量最多。

他說，最近銀杏轉黃，浪漫的景緻，遊客在白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及，遊客徜徉在秋妝渲染的大地，享受武陵之美。

胡發韜表示，從10月底到12月底是武陵賞楓、看銀杏，及落羽松、水杉變身秀上演季節，加上星空美得十分夢幻，歡迎民眾拿出最夯的五倍券、農遊券、國旅券，進行一場秋之饗宴。

武陵農場 落羽松

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