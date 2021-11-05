台中毛小孩殯葬用地恐違法？農業局：關注地目變更

台中市毛小孩登記數六都之冠，今年底中央將成立寵物管理科，家犬家貓進行戶口登記，掌握寵物流動。議員施志昌、林祈烽今天說，台中訂有「寵物生命紀念業管理自治條例」，寵物過世必須進行「火化」，但目前寵物納骨塔設置的地點，很多不符合地目，有些人可能就地掩埋，農委會正研訂相關法規，一旦立法地方就要訂執行辦法，提醒農業局要加速腳步，重視寵物納骨塔、火化設施就必須在特定事業目的用地，否則會違法。

台中市農業局長蔡精強表示，中央法規目前還沒立法，不知道明確細項，尚無法規劃相關配套措施，安葬的地目問題會再進一步了解，目前神岡有一處寵物植葬（樹葬）園區，是殯葬用地。

施志昌表示，關於寵物善終管理問題，中央法規尚未制定完善，本市有「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」來管理寵物生命紀念業者，從現行法規來看，殯葬業者只能處理寵物禮儀，火化設施是環保相關規劃，但現在很多寵物納骨塔設置的地點，有的是農地，有違反都市計畫法的疑慮。

施志昌說，飼主可能只看到有「許可證」的寵物善終業者，就會掏錢購買服務，但不會知道安葬用地的許可項目，市面上已有業者販賣終身寵物納骨塔塔位，後續若因中央立法，地目不符業者違法，毛孩無處可放，消費糾紛該怎麼解決？寵物殯葬服務有很多規費，應有定型化契約，避免消費糾紛，很多業者也沒有把價目公開。

動保處表示，「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」2018年正式施行；並依自治條例訂定公布「台中市寵物生命紀念業管理辦法」。依法規定，經營寵物生命紀念業業者應向農業局申請許可，目前有13家，業者應將許可證、收費基準等公開展示，民眾若有消費疑慮，可向動物保護防疫處查詢。

對寵物屍體處理，動保處指出，在台中市持續溝通推動下，2017年11月28日納入「非都市土地變更編訂執行要點」第八點但書情形，得申請變更編定為特定目的事業用地，將持續與農委會溝通推動，研擬動物保護事業設施計畫審查作業要點，以利業者申請，現行業者設置火化設施排放仍應符合環保法規。