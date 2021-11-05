台中榮民總醫院變身美術館 80幅畫作打造中榮藝廊

台中榮民總醫院今天與陸府生活美學教育基金會攜手，邀請畫話協會舉辦慈善展覽，80幅畫作打造「中榮畫廊」，中榮院長陳適安表示，醫護人員都很感動，忍不住駐足欣賞。

這場慈善展覽今天開幕，陳適安、陸府建設董事執行長陳國欽、畫話協會創會理事長蔡啟海等人出席開幕儀式，80幅畫作將醫療大樓走廊變身為美術廊道，讓醫護人員與就診民眾感受藝術氛圍，將展出到明年2月6日為止。

陳適安致詞時表示，很感謝陸府生活美學教育基金會、畫話協會協助策展，將行政大樓2樓與第一醫療大樓連接的走廊，打造成「中榮藝廊」，很多醫護人員都很感動，忍不住駐足欣賞，也希望能讓病友們感受到心靈紓壓的效果。

陳國欽指出，台中榮總作為重症急救責任醫院，除負責地區照護救治，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，也配合中央調度收治雙北確診病患，防疫救人不分彼此，醫者仁心讓外界感佩，是促成這次以藝術展覽感謝醫療團隊的主要初衷。

蔡啟海則說，這次共有80幅「畫話協會」身心障礙學會的畫作在台中榮總公共空間中展出，其中一幅「和平綠家園」畫作中的「和平鴿」意象，象徵白袍醫療人員守護人民的寓意，充滿感謝之意。同時也希望藉由背後創作者的精神，帶給前來醫院就診及陪病的民眾正向希望力量，一掃愁容。