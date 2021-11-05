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金蜜芒果水傷損失逾百萬 農會改推急凍芒果冰拚業績
今年梅雨遲到，6月下旬到7月初才降雨，造成金蜜芒果嚴重水傷，全國最大產區的埔心鄉，鄉農會使用品質良好的芒果果肉製作金蜜急凍芒果一口冰，今天舉辦新品發表會，來賓一人一口，含在嘴裡甜蜜蜜又透心涼。
鄉農會找來模特兒走秀，展示金蜜急凍芒果一口冰。美麗的模特兒穿無袖短裙，很搭配芒果冰的清涼感，黃澄澄造型芒果冰和模特兒一樣賞心悅目，來賓品嘗時格外感到爽口。
鄉農會總幹事張旗聞說，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，但品質好，風味特別，行情一向很好，今年梅雨遲到，即將採收的金蜜芒果吸入過多水份，水傷嚴重，損失近七成。
鄉農會為了照顧農民，收購總產量的六成，合計200多萬元，收購冷藏約一星期開始腐爛，鄉農會發生前所未有的損失達150萬元。
張旗聞表示，鄉農會挑選品質良好的芒果，顆粒大的果肉製成芒果冰棒，剩餘果肉以前打成果醬，今年顆粒小的芒果數量很多，鄉農會連同小芒果加大芒果剩餘果肉，使用造型切割器切下，急凍製成芒果一口冰，原價每包6顆120元，新發售期特價100元。
埔心鄉士紳到場品嘗金蜜急凍芒果一口冰，都說好吃。埔心社區理事長許增鏞說，以前芒果大片果肉切下製成冰棒，剩餘果肉打成果醬，今年鄉農會善用資源，把大芒果剩餘果肉和小芒果直接「角切」製冰，他認為此舉讓產品多樣化，增加農民收益，減少浪費又原味呈現金蜜芒果風味，一舉多得。
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