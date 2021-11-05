快訊

全台醫院比照台大醫院衝疫苗接種量 指揮中心開綠燈

國內首例莫德納+BNT混打突破性感染 證實感染Delta

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金蜜芒果水傷損失逾百萬 農會改推急凍芒果冰拚業績

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉農會請來模特兒展示金蜜急凍芒果一口冰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會請來模特兒展示金蜜急凍芒果一口冰。記者簡慧珍／攝影

今年梅雨遲到，6月下旬到7月初才降雨，造成金蜜芒果嚴重水傷，全國最大產區的埔心鄉，鄉農會使用品質良好的芒果果肉製作金蜜急凍芒果一口冰，今天舉辦新品發表會，來賓一人一口，含在嘴裡甜蜜蜜又透心涼。

鄉農會找來模特兒走秀，展示金蜜急凍芒果一口冰。美麗的模特兒穿無袖短裙，很搭配芒果冰的清涼感，黃澄澄造型芒果冰和模特兒一樣賞心悅目，來賓品嘗時格外感到爽口。

鄉農會總幹事張旗聞說，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，但品質好，風味特別，行情一向很好，今年梅雨遲到，即將採收的金蜜芒果吸入過多水份，水傷嚴重，損失近七成。

鄉農會為了照顧農民，收購總產量的六成，合計200多萬元，收購冷藏約一星期開始腐爛，鄉農會發生前所未有的損失達150萬元。

張旗聞表示，鄉農會挑選品質良好的芒果，顆粒大的果肉製成芒果冰棒，剩餘果肉以前打成果醬，今年顆粒小的芒果數量很多，鄉農會連同小芒果加大芒果剩餘果肉，使用造型切割器切下，急凍製成芒果一口冰，原價每包6顆120元，新發售期特價100元。

埔心鄉士紳到場品嘗金蜜急凍芒果一口冰，都說好吃。埔心社區理事長許增鏞說，以前芒果大片果肉切下製成冰棒，剩餘果肉打成果醬，今年鄉農會善用資源，把大芒果剩餘果肉和小芒果直接「角切」製冰，他認為此舉讓產品多樣化，增加農民收益，減少浪費又原味呈現金蜜芒果風味，一舉多得。

彰化縣副縣長洪榮章（右）和埔心鄉農會總幹事張旗聞，聯手行銷金蜜急凍芒果一口冰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副縣長洪榮章（右）和埔心鄉農會總幹事張旗聞，聯手行銷金蜜急凍芒果一口冰。記者簡慧珍／攝影

芒果 農會 模特兒

延伸閱讀

悠遊雲嘉南！ 親海廊道一次盡覽 金湖農會打造親海之旅

8月雨災後芭樂量少又漲價 農民競賽難湊足同品質芭樂

新北農會與新社農會合作 推廣四季行遊程

台南果乾「混搭」甜點店 農業局推薦創意商品

相關新聞

隱藏南投竹山雲霧中 森活美學露營

南投竹山除了紫南宮，還有一處值得慢慢用心感受，隱藏在竹山雲霧間的「山思雲想」美學露營區，位於海拔1000公尺，天然冷氣吹來很舒服，欣賞變化多端的山中景色很奢侈

迎戰2022大選 藍彰化部黨新主委蕭景田：民眾黨是友黨

國民黨彰化縣黨部今天新任主任委員交接，由彰化縣農會理事長蕭景田接任，對於明年2022年大選，蕭景田指出，彰化縣長王惠美表...

中捷增加營收與黑沃合作 咖啡機今天起5座車站開賣

咖啡是許多人每日必備的精神來源，隨著疫情降溫、運量提升，台中捷運公司看準商機，與在地知名品牌黑沃咖啡合作，在5個捷運站引...

台中毛小孩六都第一 議員要求加速推「動物認養保險」

台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，數量是台南市2倍。綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物...

南投218棟公寓大廈 存未成立管委會、廢棄物風險

高雄市城中城大樓火警釀成嚴重死傷，南投縣議員游顥今天質詢，要求縣府針對公寓大廈和老舊建物積極管理，避免意外發生。南投縣長...

台中友善石虎僅11件申請大輸南投 農業局:加強宣導

石虎是保育類動物，數目稀少，台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。