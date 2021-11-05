高齡化社會安養問題受關注 可預先規劃財產管理

高齡化社會安養問題受關注，台中社會局今天表示，致力推動社區預防性照顧體系。有銀行業配合金管會推信託方案，助長者管理房產，也有業者受內政部委託服務高齡者包租代管。

高齡化及少子化社會到來，長者如何管理及活化房產讓晚年生活無憂，台中市社會局透過新聞稿指出，老本包括財產、健康、友伴等各面向，市府致力推動健康長者社區預防性照顧體系，讓每個人都能安心變老。

對於長者如果因身心無法自理或老化症狀影響事務處理能力，社會局建議，長者或家屬可利用「監護宣告」或「輔助宣告」，選定監護人（或輔助人）協助財產管理、生活照顧安排等，保障財產安全和各項法律權益，也可預先規劃財產管理，安度晚年。

也有銀行業配合金管會的「信託2.0」政策推動高齡者安養信託方案。銀行業者告訴中央社記者，長者可以將財產信託給銀行管理，再由銀行轉介給合格的租賃業者，將高齡者的房屋出租，租金收入存入安養信託專戶，由銀行專款專用，以支應高齡者安養生活所需。

業者表示，安養信託方案適用於規劃退休生活，或是家有需要被照顧的身心障礙者，例如1名陳先生長期照顧身障獨生子，擔心百年後兒子孤苦無依，就能透過安養信託由受託的銀行支付支出及安養機構費用。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰則指出，109年受內政部委託執行高齡者包租代管協助計畫，協助高齡房東尋找房客，服務媒合與配對，媒合平台也可幫助長者承租適合自己的友善住宅，以出租所得來支付適合自己友善住宅的租金。