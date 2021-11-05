8月雨災後芭樂量少又漲價 農民競賽難湊足同品質芭樂

彰化縣溪州鄉芭樂種植面積560公頃，全縣最大，溪州鄉農會今天舉辦全縣芭樂評鑑競賽；鄉農會總幹事彭顯賦說，今年8月上旬大雨雨災過後的芭樂現在採收上市，但產量比往年同期減少六至七成，農民要湊足3箱品質相同的18顆芭樂來參賽都感到困難。

溪州鄉農會在鄉農會大樓的三樓舉辦競賽，今年縣內16鄉鎮、82組角逐全縣冠軍芭樂王的寶座，溪州青農、產銷班和四健會受邀在一樓展示芭樂等農特產品，其中以青年農民及菁英產銷班展示創意展，展出政府推動的黃金廊道與流域整治計畫及相關成果，以含有芭樂餡的新產品芭樂餅最受矚目。

彰化縣芭樂種植面積1239公頃，總產量約3萬4000多公噸，全台第一，溪州鄉種植560公頃，面積最大，產量也最多，今天參賽的清一色是珍珍芭樂，鄉農會邀請8名專家學者擔任評審。

今年參賽芭樂顯現8月雨災的後遺症，屏科大熱帶農業暨國際合作研究所教師高德錚表示，珍珠芭樂外形呈水滴狀，今年很多芭樂像傳統燈泡，8月上旬前一個月很少下雨，芭樂果實長出不久，因缺水蒂頭較小，大雨注入過多水份，果實膨大期的芭樂快速長大，變成頭小身體大。

很多農民發現今年芭樂罹患「黑心病」比率偏高，懷疑是酸雨造成；高德錚說，農民看見芭樂受損，痛心難過到「心都黑了」，並非什麼黑心病，如果套袋沒套好讓雨水流入，雨水夾帶病菌入侵，一定會罹病，通常雨水夾帶很多細菌，芭樂罹病很隨機，很少因為淋了同一場雨得到相同的病。

目前進入芭樂盛產期，價格節節升高，產地躉售（不分大小顆）批發價每台斤35元起跳，部分地區已經賣到40元，分級後的價格若是上等至少每台斤80元；溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，8月大雨雨災後的芭樂現在採收上市，雨災後下一批生產的芭樂大概本（11）月底到12月初採收，增加市售數量，整體價格要到今年年底才可能平穩。

溪州州栽種芭樂長達45年，從民國60年代的土芭樂、65至75年的梨子芭，76至83年的泰國芭，84年以後農業研究單位培育品種越來越多，已上市的有水晶芭樂、紅心芭樂（西瓜芭樂）、珍珠芭樂，產量最大的是珍珠芭樂，占九成。

彭顯賦表示，8月雨災後產量大減六至七成，品質受損，連農民要湊足3箱18顆品質相同的芭樂來參賽都感到困難，今年得獎並不容易，鄉農會希望消費者多選購芭樂，支持農民和台灣農業。

今天評鑑全縣彰化縣芭樂王是員林農會張國輝，第二名溪州21班曾虹蓁、員林農會張明恩，第三名溪州14班張樹頭、社頭農會蕭振清、溪州21班陳儀興。