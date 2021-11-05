快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

台中二區立委補選國民黨人選 朱立倫：地方協調

中央社 / 雲林縣5日電

國民黨主席朱立倫今天到斗六市進行1218公投全台街講，媒體詢問台中第2選區立委補選相關人選問題，朱立倫對此指出，黨一切尊重地方，由地方來協調，會推出最好、最強人選。

朱立倫今天在中國國民黨組發會主委許宇甄、新任雲林縣黨部主委陳瑞雄等人陪同下到斗六市西市場進行1218公投全台街頭宣講，同時接受媒體聯訪，隨後到國民黨雲林縣黨部頒發縣黨部主委派任書。

針對媒體日前報導朱立倫已與國民黨前立委顏寬恒見面討論台中第2選區立委補選，朱立倫回應，有關於中二選區，黨一切尊重地方，由地方來協調，會推出最強、最好的人選。

前高雄市長韓國瑜昨天在臉書（Facebook）貼文指出，人民才是公投的主角。媒體詢問朱立倫是否會找韓國瑜協助公投宣講，朱立倫對此指出，韓國瑜目前在國外，待韓國瑜回國後，會好好地對於很多重要議題拜託韓國瑜一起幫忙。

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨天在網路節目表示，反萊豬會影響台美經貿談判。對此，朱立倫認為，黃裕鈞想講的是反萊豬、但吃美豬，不影響整個台美的貿易。

朱立倫指出，民主進步黨故意把美豬與萊豬劃成等號，如果硬要把美豬與萊豬劃成等號，真正傷害到美國大部分沒有使用萊劑的豬農，這才會影響台美貿易。

朱立倫在縣黨部致詞時提到，現在國民黨的任務，有幾項很重要，第一項不用說就是1218的公投，國民黨是站在人民這邊為民發聲，「公投大家挺、台灣謝謝你、台灣更有力」呼籲民眾12月18日出來投公投票。

朱立倫表示，明年年底五合一選舉，要讓雲林縣長張麗善能連任，讓議員能大贏，讓鄉鎮長、村里長、代表都能勝利，這是陳瑞雄最重要的工作。

另外，國民黨將啟動同舟計畫，要將失去的黨員找回來，並鼓勵新血入黨，贏得明年縣市長大選後，順利在2024年重新執政。

朱立倫 韓國瑜 國民黨

延伸閱讀

中二區補選「徵召」顏寬恒？朱立倫：尊重地方

朱立倫走進菜市場拼公投 雲林養豬大縣聚焦萊豬

拒朱立倫聘黨內榮譽職 郝龍斌：我不需任何酬庸性職務

炒熱公投請韓國瑜出馬？ 朱立倫：等韓回國再請他幫忙

相關新聞

國父銅像重見天日？黃偉哲：未取得社會共識前不會重豎

台南市湯德章紀念公園內的國父銅像在2014年遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳營科技工業區，國民黨議員原希望能在11月12日國父...

民進黨南市議員競爭激烈 黨部女執行長辭黨務投入選局

2022年大選在即，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今辭去黨職，在黨部主委潘新傳及黨工祝福下，返鄉投入安南區市議員選舉，為選...

影／入冬溫補振經濟 游蘇同台力挺新化國產羊

立法院長游錫堃與行政院長蘇貞昌出席「台南市新化區農會農特產品暨羊肉推廣活動」，向國人推薦在地新鮮國產羊肉料理與特色農產品...

媲美韓劇2億自車道美景旁放沙發休憩 市府籲公德心

嘉義市府爭取2億元經費打造「環市自行車道」日前啟用，沿途風光媲美韓劇場景，但議員發現多路段周邊被市民佔用，疑似放沙發休憩...

雲林農業亮點系列 (青農篇) 新興世代的務農智慧

人們對於未知的事物，就算躍躍欲試卻又害怕遭遇挫敗，遲遲不敢付諸行動。雲林縣素有台灣糧倉之稱，更有台灣農業大縣美譽，根據行...

台南環保局辦抽獎祭好康 iPhone 13等你拿！

台南市環保局鼓勵大眾節能減碳，今天起至11月21日舉辦「台南綠生活環保愛地球」線上抽獎活動，至環保局臉書專頁按讚、閱讀貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。