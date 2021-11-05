台中二區立委補選國民黨人選 朱立倫：地方協調

國民黨主席朱立倫今天到斗六市進行1218公投全台街講，媒體詢問台中第2選區立委補選相關人選問題，朱立倫對此指出，黨一切尊重地方，由地方來協調，會推出最好、最強人選。

朱立倫今天在中國國民黨組發會主委許宇甄、新任雲林縣黨部主委陳瑞雄等人陪同下到斗六市西市場進行1218公投全台街頭宣講，同時接受媒體聯訪，隨後到國民黨雲林縣黨部頒發縣黨部主委派任書。

針對媒體日前報導朱立倫已與國民黨前立委顏寬恒見面討論台中第2選區立委補選，朱立倫回應，有關於中二選區，黨一切尊重地方，由地方來協調，會推出最強、最好的人選。

前高雄市長韓國瑜昨天在臉書（Facebook）貼文指出，人民才是公投的主角。媒體詢問朱立倫是否會找韓國瑜協助公投宣講，朱立倫對此指出，韓國瑜目前在國外，待韓國瑜回國後，會好好地對於很多重要議題拜託韓國瑜一起幫忙。

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨天在網路節目表示，反萊豬會影響台美經貿談判。對此，朱立倫認為，黃裕鈞想講的是反萊豬、但吃美豬，不影響整個台美的貿易。

朱立倫指出，民主進步黨故意把美豬與萊豬劃成等號，如果硬要把美豬與萊豬劃成等號，真正傷害到美國大部分沒有使用萊劑的豬農，這才會影響台美貿易。

朱立倫在縣黨部致詞時提到，現在國民黨的任務，有幾項很重要，第一項不用說就是1218的公投，國民黨是站在人民這邊為民發聲，「公投大家挺、台灣謝謝你、台灣更有力」呼籲民眾12月18日出來投公投票。

朱立倫表示，明年年底五合一選舉，要讓雲林縣長張麗善能連任，讓議員能大贏，讓鄉鎮長、村里長、代表都能勝利，這是陳瑞雄最重要的工作。

另外，國民黨將啟動同舟計畫，要將失去的黨員找回來，並鼓勵新血入黨，贏得明年縣市長大選後，順利在2024年重新執政。