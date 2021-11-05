中捷增加營收與黑沃合作 咖啡機今天起5座車站開賣
咖啡是許多人每日必備的精神來源，隨著疫情降溫、運量提升，台中捷運公司看準商機，與在地知名品牌黑沃咖啡合作，在5個捷運站引進咖啡智能販賣機，11月5日正式開賣，通勤族可以買杯咖啡溫暖身心，遊客也能在旅途中稍歇腳步，享受片刻的悠閒！
台中捷運持續積極開發業外收入，利用車站空間創造營收。中捷公司指出，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣民眾咖啡飲用量逐年上升，為了搶搭這波商機，公司特地與台中在地知名品牌黑沃咖啡合作，經過車站調查，並考量周邊環境及旅運量，選擇在文心崇德站、文心中清站、文華高中站、市政府站及文心森林公園5座車站設置咖啡智能販賣機。
中捷公司指出，黑沃咖啡標榜在智能販賣機也能品嘗到與門市相同品質的咖啡，販賣機選用的精品系列咖啡獲得2019-COFFEE REVIEW（專業咖啡評鑑）91分，風味出色，且自動落杯及蓋杯功能讓消費者喝起來更方便更安心。
民眾下載黑沃咖啡APP即贈送1杯美式咖啡，單筆購買5杯以上還享優惠，寄杯也可在全台門市及智販機兌換。智能販賣機強調零接觸，採用數位支付方式，可使用Line Pay、線上刷卡及悠遊付，悠遊卡支付功能正開發中。
中捷提醒乘客，依大眾捷運法第50條，大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑等，違者處行為人或駕駛人1500元以上7500元以下罰鍰。
禁止飲食區範圍係以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入本區內一律禁止任何形式之飲食；黃色標線區以外，旅客則可自由飲食，惟不得任意拋棄垃圾。
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