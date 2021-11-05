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農糧署發表大豆商品 拓展國產雜糧市場通路

中央社 / 台中5日電

農業委員會農糧署中區分署輔導業者研發產銷履歷大豆原料，製成各式加工產品，今天舉辦新品上市記者會，盼推廣國產大豆多元食用性，拓展國產雜糧市場通路。

農糧署中區分署輔導台中市大人物農產運銷合作社，契作種植高雄選10號、台南3號及台南5號等品種大豆，青農運用大數據、物聯網等智慧農業科技，生產通過產銷履歷驗證的台灣大豆，再製作各式加工品。

農糧署今天在台中金典綠園道商場舉辦新品上市記者會，現場發表近20項用產銷履歷大豆製成的產品，並示範以國產雜糧烹調的料理，農糧署也與無印良品合作，將於店鋪內設置國產豆製加工品專區販售。

農糧署署長胡忠一接受媒體聯訪時表示，為輔導農民擴大生產雜糧作物，推動大糧倉計畫建構代耕體系、建立集團產區，及採後處理中心、導入追溯及驗證制度，發展多樣化加工產品。

胡忠一說明，國產雜糧有新鮮度、節水與非基因改造等特色，且屬低升糖指數、高纖維食物，在食品安全部分，更有產銷履歷協助把關，還能縮短食物里程、減少碳足跡，對人類面臨的問題有直接貢獻，為了後代子孫與個人健康著想，盼消費者支持。

農糧署 履歷 台南

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