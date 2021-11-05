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台中毛小孩六都第一 議員要求加速推「動物認養保險」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。記者喻文玟／攝影
台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。記者喻文玟／攝影

台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，數量是台南市2倍。綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，台中動物之家只有南屯、后里兩處，查看動保處所提供的改建計畫資料，發現后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，不符合「動物收容所設置組織準則」所規範的5平方公尺，甚至還規劃一籠要收容2隻？台中市動保處表示，議員是核定計畫前的原始資料，目前都有符合5平方公尺以上收容規範。

民進黨議員江肇國表示，根據「寵物登記資訊網」資料，台中市今年10月寵物登記高達26243隻，飼養毛孩的人越多，棄養問題也會提高，但查看動保處所提供的改建計畫資料，今年4月才開幕的后里動物之家犬貓舍，每籠的面積為4.5平方公尺，現在正在改建的基隆動物銀行，都已經規劃設計每籠面積要擴大為7.5平方公尺，顯見台中動保處在設計與規劃動物收容的環境仍要加思考。

江肇國說，雖然市府逐漸改善動物之家，但后里和南屯距離民眾仍太遙遠，除了目前42處認養小站、54家動物醫院，動保處應思考擴大認養站點，另外，新北認養動物後提供疫苗施打免費政策，增加民眾與毛孩的媒合，台中應借鏡。

江肇國還說，台北、桃園有推行「動物保險」來提高民眾的認養意願，因為會進入動物之家的毛小孩，多半無法確定年齡，身體狀況難掌握，民眾擔憂領養後需要支付大筆醫療費用，導致認養卻步，台中應加緊腳步來規劃認領養的毛孩有出所後的「動物保險」提高認養率。

台中市動保處副處長姜淑芳說，南屯、后里動物之家收容量都規劃犬隻400頭、貓隻100頭，目前養量約7至8成，並無超收現象，現在已結合網路宣傳，優化拍攝犬貓認養照片，用溫馨網美照增加吸睛度，認領養率從去年45％提升至今年9月達74％。

動物之家南屯園區2001年完工，至今有20年，有設備老舊、空間規範不符動保法，要增設運動場，目前在重新整修，預計年底前完成，目前開放認養集中在后里園區，每周六、日都開放參觀認養。

動保處澄清，后里園區重建案經農委會及相關委員審查及滾動式檢討，動物活動區域面積優於5平方米的法規規範，園區設計、建築及營運等連年獲得相關獎項，絕無一籠關兩隻的問題，預計明年試辦「動物之家高齡犬認養後保險」。

無黨籍議員陳廷秀也關心，動保處有沒有積極捕捉流浪貓犬？他接獲梧棲的里長陳請，有好幾件凶猛的流浪犬攻擊民眾事件，很多流浪犬被棄養原因，可能是生病、太兇狠，這些問題也要想辦法解決，若野狗咬傷民眾？醫藥費誰理賠？民眾只能自認倒霉嗎？

動保處表示，流浪犬以捕捉重病、攻擊性優先，也不可能一次都抓到，抓一隻其他犬隻就會跑走，民眾會以為沒有積極處理，其實都有定期捕捉，至於被犬隻咬傷，若沒有飼主，醫藥費必須自行負擔。

陳廷秀說，全市29區有多少捕犬大隊？動保處說只有6輛車、編制17人，每天捕犬在晚間10點前完成。這讓議員大驚「這根本人力不足」，台中幅原遼闊，僅17人編制一定不夠，應思考讓資源配置更周延。農業局長蔡精強說，這會盡量來努力。

台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。記者喻文玟／攝影
台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。記者喻文玟／攝影
台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員江肇國今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。圖／江肇國提供
台中市寵物登記數量六都第一，一共有26243隻，綠營議員江肇國今天在財政經濟質詢指出，這顯示台中市民喜愛動物，但棄養狀況也會越來越多，應提高認養率，推動認養動物保險。圖／江肇國提供
議員江肇國質疑，后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，不符所規範的5平方公尺？台中市動保處表示，議員是核定計畫前的原始資料，目前都有符合5平方公尺以上收容規範。圖／台中市動保處提供
議員江肇國質疑，后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，不符所規範的5平方公尺？台中市動保處表示，議員是核定計畫前的原始資料，目前都有符合5平方公尺以上收容規範。圖／台中市動保處提供
議員江肇國質疑，后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，不符所規範的5平方公尺？台中市動保處表示，議員是核定計畫前的原始資料，目前都有符合5平方公尺以上收容規範。圖／台中市動保處提供
議員江肇國質疑，后里動物之家犬舍／貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，不符所規範的5平方公尺？台中市動保處表示，議員是核定計畫前的原始資料，目前都有符合5平方公尺以上收容規範。圖／台中市動保處提供

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