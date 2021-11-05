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南投218棟公寓大廈 存未成立管委會、廢棄物風險

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣部分公寓大樓部分仍未成立管委會，縣府展開清查盤點，避免公安危險。記者江良誠／攝影
南投縣部分公寓大樓部分仍未成立管委會，縣府展開清查盤點，避免公安危險。記者江良誠／攝影

高雄市城中城大樓火警釀成嚴重死傷，南投縣議員游顥今天質詢，要求縣府針對公寓大廈和老舊建物積極管理，避免意外發生。南投縣長林明溱表示，已經由消防局安裝住宅警報器，增加火警預防，另外也正積極清查無管委會的公寓大樓，配合中央修法輔導居民成立管委會。

南投縣建設處長李正偉說，南投縣公寓大廈218棟、樓下做為商場使用的118棟，可能有管委會未成立、管理不善和廢棄物未清理等問題。縣府清查盤點這些公寓大廈和老舊建築，至於沒有管委會的大樓，則需中央立法，因民國84年前興建的公寓大廈不用成立管理委員會，另外管委會內部不合、管理不善解散，但公寓大廈管理條例沒有罰則，可能需要由中央修法補正。

縣府目前配合警消，針對公寓大廈內部有廢棄物，要求大樓業者強制清理，對於有公安疑慮和危老大樓，配合地政處調查列管。

游顥認為，城中城大火後沒看到中央或總統蔡英文提出具體改善辦法，中央不作為，還是要由地方政府保護縣民安全，希望縣府能持續針對老舊建築加裝住宅警報器，提升消防安全。

消防局長林聰吉說，消防局已進行集合住宅消防檢查，11月底完成一百多棟複合式集合住宅安全演練。6樓以上的大樓本身就有消防警報器，消防局會加強檢測。今年也由南投市開始，配合村里鄰長發放住宅警報器，民眾可選擇由消防局協助或自行安裝，12月完成南投市裝設，明年在推廣到其他鄉鎮，希望全縣百分之百安裝目標。

南投 建築

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