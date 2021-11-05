台中友善石虎僅11件申請大輸南投 農業局:加強宣導

石虎是保育類動物，數目稀少，台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石虎農地，去年只有3件申請，今年10件申請，但南投縣已是上百件，質疑農業局根本沒有宣導。蔡精強表示，「我沒看過石虎，因為牠都夜間出沒」，今年有11件申請，會檢討改進。

台中市議會今天財政經記業務質詢，何文海詢問農業局，究竟台中市有多少石虎？牠們都是晚上出沒，很少人看到，我也沒看過石虎，「局長你有看過嗎？」農業局長蔡精強表示，「沒有」。

何文海表示，石虎是保育動物，農業局有編預算鼓勵民眾營造友善石虎農地，1公頃2萬元的生態維護費，去年僅3件申請，面積1.18公頃，今年10件；相較鄰近的南投縣，今年有上百件申請，台中申請案未免太少，既然有編列預算，應該加強宣導。

何文海話鋒一轉又說，那台中還有沒有石虎？如果沒有，預算就不要編列了，農業局有沒有調查族群數量？如果已經絕種還編預算，那在補助什麼？建議農業局應該要在傳出有石虎出沒的地區設監視器。

何文海建議，可在和平區設監視器，或石虎出沒的範圍加裝夜間攝影，一旦發現有石虎的足跡，就要大力推廣友善石虎農地，讓農民知道有補助。

農業局訂有「台中市石虎保育自治條例」，包括友善石虎農地生態服務給付、社區自主參與棲地維護獎勵、石虎入侵放養家禽場域通報，讓畜養家禽遭石虎入侵的農民可向農地所在地區公所通報，查核屬實每戶可核發3000元，補償鼓勵友善石虎農業，會積極加強宣導。