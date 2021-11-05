快訊

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

台北熊好券終於抽籤 11幸運兒5張票券全中現賺3000

台中友善石虎僅11件申請大輸南投 農業局:加強宣導

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石虎農地，去年只有3件申請，今年10件申請，但南投縣已是上百件，質疑農業局根本沒有宣導。記者喻文玟／攝影
台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石虎農地，去年只有3件申請，今年10件申請，但南投縣已是上百件，質疑農業局根本沒有宣導。記者喻文玟／攝影

石虎是保育類動物，數目稀少，台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石虎農地，去年只有3件申請，今年10件申請，但南投縣已是上百件，質疑農業局根本沒有宣導。蔡精強表示，「我沒看過石虎，因為牠都夜間出沒」，今年有11件申請，會檢討改進。

台中市議會今天財政經記業務質詢，何文海詢問農業局，究竟台中市有多少石虎？牠們都是晚上出沒，很少人看到，我也沒看過石虎，「局長你有看過嗎？」農業局長蔡精強表示，「沒有」。

何文海表示，石虎是保育動物，農業局有編預算鼓勵民眾營造友善石虎農地，1公頃2萬元的生態維護費，去年僅3件申請，面積1.18公頃，今年10件；相較鄰近的南投縣，今年有上百件申請，台中申請案未免太少，既然有編列預算，應該加強宣導。

何文海話鋒一轉又說，那台中還有沒有石虎？如果沒有，預算就不要編列了，農業局有沒有調查族群數量？如果已經絕種還編預算，那在補助什麼？建議農業局應該要在傳出有石虎出沒的地區設監視器。

何文海建議，可在和平區設監視器，或石虎出沒的範圍加裝夜間攝影，一旦發現有石虎的足跡，就要大力推廣友善石虎農地，讓農民知道有補助。

農業局訂有「台中市石虎保育自治條例」，包括友善石虎農地生態服務給付、社區自主參與棲地維護獎勵、石虎入侵放養家禽場域通報，讓畜養家禽遭石虎入侵的農民可向農地所在地區公所通報，查核屬實每戶可核發3000元，補償鼓勵友善石虎農業，會積極加強宣導。

石虎 農地 台中市

延伸閱讀

后里動物之家「五星級」 議員籲擴充遊憩功能提高認養

農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

台1線後龍路段1個月連2起石虎路殺 特生中心尋訪發現者

台中某區長手插口袋答詢 議員批耍大牌沒禮貌

相關新聞

隱藏南投竹山雲霧中 森活美學露營

南投竹山除了紫南宮，還有一處值得慢慢用心感受，隱藏在竹山雲霧間的「山思雲想」美學露營區，位於海拔1000公尺，天然冷氣吹來很舒服，欣賞變化多端的山中景色很奢侈

台中友善石虎僅11件申請大輸南投 農業局:加強宣導

石虎是保育類動物，數目稀少，台中市議員何文海今天在市議會詢問台中市農業局長蔡精強「你看過石虎嗎？」台中補助民眾推動友善石...

挺醫護！台中榮總變身美術館展出80幅身心患者作品

陸府生活美學教育基金會為感恩醫護防疫辛勞，攜手台中榮總邀請畫話協會身心障礙學會學員創作，今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈...

世界健身爭議不斷 台中消費爭議案件年增逾4成

台中市政府發佈消費警訊，世界健身中心的消費爭議案量大幅攀升，從今年1月1日起至10月31日全國申訴案件近1700件，高居...

敬老卡搭計程車？ 南投怕排擠效應

南投縣敬老愛心卡每人每月有1000元額度，可搭公車或火車。不過，議員表示，受疫情影響，敬老卡使用金額降低，建議補助搭計程...

杉林溪 今秋第一抹楓紅

杉林溪森林遊樂區800棵紫葉槭已轉為鮮紅色，吸引遊客搶拍今秋第一抹楓紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。