挺醫護！台中榮總變身美術館展出80幅身心患者作品

陸府生活美學教育基金會為感恩醫護防疫辛勞，攜手台中榮總邀請畫話協會身心障礙學會學員創作，今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，展出80幅由身心障礙患者畫作為醫護加油，展覽到明年2月6日。

台中榮總院長陳適安說，他就任以來，重視醫院人文與藝術氣息營造，今年3月在在台中榮總行政大樓與門診大樓二樓聯絡道開設「中榮藝廊」，長期提供畫作、雕刻、音樂等展覽，並且升級為語音畫廊，讓民眾受溫暖的環境。

陳適安指出，感謝陸府生活美學教育基金會在醫院策展，這場策展籌畫半年，歷經疫情，畫展提供更多元的畫作，讓醫護、病患與家屬都能透過展覽的畫作紓壓，感受藝術的氛圍。

陸府建設董事執行長陳國欽說，今年適逢台中榮總創立39周年，更歷經五月以來台灣本土疫情高峰期，台中榮總為重症急救責任醫院，並配合中央調度收治雙北確診病患。

陳國欽指出，感謝第一線醫護人員付出，讓國人有安定的生活，因此與畫話協會身心障礙學會合作，讓醫護及病患及家屬感受藝術的能量。另外，畫話協會作品製作的「繪畫創作杯墊」贈送中榮兒科病童，提供病童滿滿的藝術的能量。

畫話協會創會理事長蔡啟海說，畫話協會創立11年，以藝術育療研習課程讓身心障礙者能在創作之中，找回生命的成就，再次為自己開啟人生大門。本次共有80幅畫話協會作品，其中一幅「和平綠家園」畫作中的「和平鴿」意象，象徵白袍醫療人員守護人民的寓意，充滿感謝之意。此外，也希望藉由背後創作者的精神，帶給前來院所就診陪病的民眾正向希望的力量，一掃愁容。