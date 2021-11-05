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挺醫護！台中榮總變身美術館展出80幅身心患者作品

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
陸府生活美學教育基金會攜手台中榮總今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，為醫護加油。記者趙容萱／攝影
陸府生活美學教育基金會攜手台中榮總今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，為醫護加油。記者趙容萱／攝影

陸府生活美學教育基金會為感恩醫護防疫辛勞，攜手台中榮總邀請畫話協會身心障礙學會學員創作，今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，展出80幅由身心障礙患者畫作為醫護加油，展覽到明年2月6日。

台中榮總院長陳適安說，他就任以來，重視醫院人文與藝術氣息營造，今年3月在在台中榮總行政大樓與門診大樓二樓聯絡道開設「中榮藝廊」，長期提供畫作、雕刻、音樂等展覽，並且升級為語音畫廊，讓民眾受溫暖的環境。

陳適安指出，感謝陸府生活美學教育基金會在醫院策展，這場策展籌畫半年，歷經疫情，畫展提供更多元的畫作，讓醫護、病患與家屬都能透過展覽的畫作紓壓，感受藝術的氛圍。

陸府建設董事執行長陳國欽說，今年適逢台中榮總創立39周年，更歷經五月以來台灣本土疫情高峰期，台中榮總為重症急救責任醫院，並配合中央調度收治雙北確診病患。

陳國欽指出，感謝第一線醫護人員付出，讓國人有安定的生活，因此與畫話協會身心障礙學會合作，讓醫護及病患及家屬感受藝術的能量。另外，畫話協會作品製作的「繪畫創作杯墊」贈送中榮兒科病童，提供病童滿滿的藝術的能量。

畫話協會創會理事長蔡啟海說，畫話協會創立11年，以藝術育療研習課程讓身心障礙者能在創作之中，找回生命的成就，再次為自己開啟人生大門。本次共有80幅畫話協會作品，其中一幅「和平綠家園」畫作中的「和平鴿」意象，象徵白袍醫療人員守護人民的寓意，充滿感謝之意。此外，也希望藉由背後創作者的精神，帶給前來院所就診陪病的民眾正向希望的力量，一掃愁容。

陸府生活美學教育基金會特別準備了畫話協會學員作品所轉印製作的「繪畫創作杯墊」，分送給台中榮總的小兒科院童，希望透過作品中的色彩與溫度對院童有所啟發，提升醫療環境氛圍。

陸府生活美學教育基金會攜手台中榮總今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，為醫護加油。記者趙容萱／攝影
陸府生活美學教育基金會攜手台中榮總今天在「中榮藝廊」舉辦畫話協會慈善展覽，為醫護加油。記者趙容萱／攝影

台中榮總 疫情 患者

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