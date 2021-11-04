率生技業者參加生技展 中科管理局展現園區廠商實力

中部科學工業園區管理局昨天率長聖國際生技等園區廠商參加亞洲生技大會展，展現中科結合先端生技領域、鏈結中部精密機械產業厚實技術基礎，以及打造創新醫療生態體系決心。

中科管理局副局長施文芳表示，展區以「精準健康、智慧醫療、點亮未來」為主軸，由園區廠商以聯展方式展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域。中科管理局為協助廠商創造商機，建立銷售管道、增加產業合作機會，首創在展場舉辦產品技術發表會及產學媒合會，希望打造園區聚落品牌形象，吸引跨域鏈結及新創投資。

此次參展廠商還包括友霖生技、芮生生醫、銘安科技、藥華醫藥、台灣骨王生技、伊達醫材、台灣利得、正瀚生技、伊莉特生技、新力旺精工、安特羅生技，以及獲得「2021傑出生技產業獎 (Taiwan BIO Award) - 潛力標竿獎」殊榮的綠茵生技，展現中科結合先端生技領域的實力和豐沛的生技研發能量。