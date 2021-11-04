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喬友大樓四死多傷 災後4個多月今晚辦追思會
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，死者包括消防員陳志帆。災後4個多月，受害者、家屬及社會大眾還找不到真相，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。
喬友大樓大火凸顯了消防及公共安全制度亟待檢討改善，尤其還有消防局員陳志帆殉職，因此這場追思大會，主要有「要真相」，「設立殉職消防紀念碑」、「開放消防員組工會」三項訴求，要求釐清事實檢討改進，不再讓悲發生。
今晚的追思大會是由消防員工作權益促進協會主辦，包括陳志帆的父親及妹妹在內的喬友大樓傷者及死者家屬參加，立委黃秀芳、彰化市長林世賢，以及民眾黨縣議員張雪如、時力縣議員吳韋達及民進黨縣議員賴澤民、李成濟，到場表達哀悼。不過，縣政府及消防局未派員參加。
眾人先以鮮花遙祭喬友大樓大火死難者，並在農村武裝青年阿達等人歌聲中，場面格外哀戚，有人甚至泣不成聲。
陳志帆的妹妹陳裔筑說， 縣政府以偵查不公開及有消防員殉職，「積極不配合」，遲未公開調查報告是沒有理由的，甚至卸責給基層，很不ok。對於縣府昨天公布的行政調查報告內容，她認為不夠，因為沒有點到是那個環節出問題，卻只有枝微末節問題，因為關鍵還是在於縣府沒有做好把關。
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