快訊

震驚醫界！中山醫院前院長捲入陸籍女賣淫案 檢方漏夜偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬友大樓四死多傷 災後4個多月今晚辦追思會

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。記者劉明岩／攝影

彰化喬友大樓大火造成4死21人受傷，死者包括消防員陳志帆。災後4個多月，受害者、家屬及社會大眾還找不到真相，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。

喬友大樓大火凸顯了消防及公共安全制度亟待檢討改善，尤其還有消防局員陳志帆殉職，因此這場追思大會，主要有「要真相」，「設立殉職消防紀念碑」、「開放消防員組工會」三項訴求，要求釐清事實檢討改進，不再讓悲發生。

今晚的追思大會是由消防員工作權益促進協會主辦，包括陳志帆的父親及妹妹在內的喬友大樓傷者及死者家屬參加，立委黃秀芳、彰化市長林世賢，以及民眾黨縣議員張雪如、時力縣議員吳韋達及民進黨縣議員賴澤民、李成濟，到場表達哀悼。不過，縣政府及消防局未派員參加。

眾人先以鮮花遙祭喬友大樓大火死難者，並在農村武裝青年阿達等人歌聲中，場面格外哀戚，有人甚至泣不成聲。

陳志帆的妹妹陳裔筑說， 縣政府以偵查不公開及有消防員殉職，「積極不配合」，遲未公開調查報告是沒有理由的，甚至卸責給基層，很不ok。對於縣府昨天公布的行政調查報告內容，她認為不夠，因為沒有點到是那個環節出問題，卻只有枝微末節問題，因為關鍵還是在於縣府沒有做好把關。

彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，縣議員吳韋達（左）上台時更是滿懷激憤。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，縣議員吳韋達（左）上台時更是滿懷激憤。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，殉職消防員的妹妹陳裔筑對於縣府公布的行政調查內容，認為是不夠的 。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，殉職消防員的妹妹陳裔筑對於縣府公布的行政調查內容，認為是不夠的 。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，今晚6時在彰化火車站前廣場舉行追思大會，約有約兩百人參加，會場仰頭而望就是喬友大樓，更充滿悲情，還有不少人因此落淚。記者劉明岩／攝影

喬友大樓 消防員 彰化

延伸閱讀

彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

3名消防員想調回家鄉服務 被詐財求償獲賠232萬

推隨袋徵收垃圾處理費 彰化縣針對4大超商評估試辦

民眾黨彰化縣黨部請吃50元蚵仔麵線 打臉中央官員

相關新聞

喬友大樓四死多傷 災後4個多月今晚辦追思會

彰化市喬友大樓大火造成4死21人受傷，死者包括消防員陳志帆。災後4個多月，受害者、家屬及社會大眾還找不到真相，今晚6時在...

謝金燕百萬代言未現身 中市府：將出席抽豪宅活動

台中市政府花費新台幣220萬元經費邀請藝人謝金燕代言台中購物節活動，台中市議員鄭功進質疑，謝金燕至今只出現人形看板，代言...

台中未納管攤商逾2萬個 議員：吃不到紓困振興補助

疫情趨緩，全台有條件解封，台中市議員林汝洲今在議會指出，夜市人潮雖回流，但主計處資料顯示，台中市未設置在攤販集中區內的攤...

彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

矗立近13年的彰化市三角公園蓮花燈塔，被質疑計不當或維護不周，不僅未發揮美化市容功能，反而影響景觀及交通安全，市民反映打...

北屯后庄市場老舊 議員：近中央公園應打造青創基地

台中市議員陳成添盼市府活化舊市場，改造為青年創業基地，讓青年的創意和活力，與老市場激盪出新火花。

獲選全球8大新興旅遊目的地 盧秀燕：打造龍井為小希臘

台中市長盧秀燕今天參與龍井麗水里排水改善工程化身小希臘打卡景點啟用典禮時說，知名旅遊網站Booking.com日前宣布2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。