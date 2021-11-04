謝金燕百萬代言未現身 中市府：將出席抽豪宅活動

台中市政府花費新台幣220萬元經費邀請藝人謝金燕代言台中購物節活動，台中市議員鄭功進質疑，謝金燕至今只出現人形看板，代言方式草率，中市府表示，將出席抽豪宅活動。

2021台中購物節開跑至今近1個月，發票登錄總金額突破77億元，台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍台中市議員鄭功進、林祈烽表示，市府邀請謝金燕代言台中購物節，但截至目前只看到人形看板以及拍攝30秒廣告，代言費卻高達220萬元，痛批代言方式草率。

鄭功進表示，很難相信一個大型活動的代言，在啟動儀式只用人形立牌出場，特別是系列活動已持續將近1個月，卻連個人影都看不到，人不用來台中，卻號稱是台中官方活動的代言人。

鄭功進指出，謝金燕的高人氣無庸置疑，但還是有很多台中子弟，不論是出生自豐原的辛曉琪、徐若瑄，還是大里的韋禮安，甚至是曾任職台中榮總護理師的徐佳瑩，這些應該也是不錯的代言人選擇。而奧運銀牌國手楊勇緯的代言費僅20萬元，也已經現身抽獎，要求市府錢要花在刀口上。

台中市經發局說明，此屆台中購物節邀請到姓名呼應現金大獎且具有全國知名度的電音天后謝金燕擔任代言人，與市長盧秀燕「雙燕」合體一起宣傳活動，帶動活動聲量，代言人謝金燕將出席購物節壓軸活動，與市府官員一同抽出麗寶好宅的幸運兒。