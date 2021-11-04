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屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

中風老婦兒子過世無力支付喪葬費 縣府慰問金應急

中央社 / 彰化4日電

彰化縣李姓老婦獨力扶養2名兒子，小兒子12年前已去世，大兒子上個月卻因騎機車出車禍死亡，中風李婦無力支付喪葬費用，在議員牽線下，縣府先發慰問金給老婦人應急。

家住彰化縣和美鎮的李婦曾和前夫生了1個兒子，但離婚後就沒有再和兒子聯絡，再婚後又生2子，但丈夫早已往生，李婦獨力扶養2子，小兒子已在12年前往生，只剩大兒子和李婦相依為命，而大兒子上個月卻因騎機車出車禍死亡。

民進黨籍彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪時指出，72歲李婦曾發生中風，存款也只剩新台幣3萬多元，而李婦的大兒子沒有保任何保險，發生意外後所有的喪葬費用都要由李婦自掏腰包，但李婦根本無力支付喪葬費用9萬6000多元。

賴清美指出，在得知李婦的處境後，除了和彰化縣政府社會處聯絡，幫忙送上慰問金給李婦應急外，也請里長幫忙開出喪葬證明，並希望社會各界伸出援手，幫老婦人度過難關。

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