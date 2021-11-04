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申請文康車一等20天 南投允諾增購2輛讓長者開心K歌

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文康車相當受歡迎，常見老人家一起K歌高唱。圖／南投縣政府提供
南投縣文康車相當受歡迎，常見老人家一起K歌高唱。圖／南投縣政府提供

南投縣政府有2輛行動式老人文康休閒巡迴服務專車，縣議員史雪燕今天質詢，文康車僅有2輛僧多粥少，許多老人家無法享受文康車服務。縣長林明溱表示，將研議運用公益彩券基金再增購2輛文康車，讓更多老人家享受K歌樂趣。

社會及勞動處表示，縣府2018年爭取公益彩券回饋金150萬元及公益彩券分配盈餘基金117萬元，共計267萬元，購置文康休閒巡迴服務專車，分為濁水溪線和烏溪線，每月平均辦理48餘場次，提供娛樂、保健醫療、福利宣導，還能老人家還能喝咖啡聊天，最受歡迎的卡拉OK比賽，更引爆阿公阿嬤歌喉戰。

史雪燕說，名間鄉不少社區老人對文康車很感興趣，卻申請並不方便，還要等候多日。她認為，文康車既然受歡迎，縣府應簡化申請流程，如果文康車數量不足，縣府是否可以增加增購文康車，方便社區申請，提升老人休閒娛樂品質。

社會及勞動處長林志忠說，目前全縣2輛文康車都是委外營運，申請單位需在20日前申請，再依照順序巡迴13鄉鎮市提供服務。長期以來配合社區或宗教節慶活動，服務社區長者。

林明溱說，2輛文康車分別服務烏溪線及濁水溪線，量能有限且需提前申請使用，為了讓文康車更普及，如能符合公益彩券基金相關規定，將儘速增購。社勞處表示，會儘速研議運用公彩基金增購文康車可行性，並縮短申請及等候文康車服務時程，讓更多老人家可能開心K歌。

南投縣文康車相當受歡迎，常見老人家一起K歌高唱。圖／南投縣政府提供
南投縣文康車相當受歡迎，常見老人家一起K歌高唱。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱承諾再增購二輛文康車，讓老人家享受唱歌樂趣。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱承諾再增購二輛文康車，讓老人家享受唱歌樂趣。圖／南投縣政府提供

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