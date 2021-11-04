彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，被質疑計不當或維護不周，不僅未發揮美化市容功能，反而影響景觀及交通安全，市民反映打掉。市長林世賢表示，為順應民意，已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施，未來也會依循民意，重新規畫設計。

彰化市和平路與中華路口早年有個三角槽化島，俗稱「三角公園」，是彰化市精華區，後來，槽化島被撤掉設置紅綠燈，前市長溫國銘辦理三角公園景觀改善工程，設計蓮花燈塔造型的圓環，並有噴泉、LED燈光及音樂等設計，工程費500多萬元。

不過，蓮花燈塔工程卻一波三折，還因玻璃與梁架組合出現問題，停工一段時日。但完工後的蓮花燈塔，噴泉、原有燈光及音樂均故障失修。也有市民反映蓮花燈塔不僅未改善交通，反而造成公車迴轉困難，甚至機車騎士摔倒，建議市公所打掉。

時代力量彰化縣議員吳韋達的服務處緊臨三角公園圓環，他說，蓮花燈座是一個失敗的設計，在最重要的交通方面，包括減速、車向導引不完整，行人通行也欠缺庇護空間；未來重新設計時，要有減量觀念，讓結構更加簡單，避免造成交通視線的障礙，夜間也不宜過度使用燈光，以免分散駕駛人注意力。

林世賢說，三角公園蓮花燈塔的存廢討論已久，民意多主張拆除，市公所已編列200多萬元辦理改善，現已上網招標， 計畫除將蓮花燈塔打掉外，並重新設計號誌及照明設施，加強交通安全，同時將三角公園上方交錯的電線下地，讓天際線更加好看。