快訊

長庚混打第3劑計畫起跑 羅一鈞回應混打計畫

500元客庄券最後一抽！「唯一一組身分證尾數」出爐快來對

彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影

矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，被質疑計不當或維護不周，不僅未發揮美化市容功能，反而影響景觀及交通安全，市民反映打掉。市長林世賢表示，為順應民意，已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施，未來也會依循民意，重新規畫設計。

彰化市和平路與中華路口早年有個三角槽化島，俗稱「三角公園」，是彰化市精華區，後來，槽化島被撤掉設置紅綠燈，前市長溫國銘辦理三角公園景觀改善工程，設計蓮花燈塔造型的圓環，並有噴泉、LED燈光及音樂等設計，工程費500多萬元。

不過，蓮花燈塔工程卻一波三折，還因玻璃與梁架組合出現問題，停工一段時日。但完工後的蓮花燈塔，噴泉、原有燈光及音樂均故障失修。也有市民反映蓮花燈塔不僅未改善交通，反而造成公車迴轉困難，甚至機車騎士摔倒，建議市公所打掉。

時代力量彰化縣議員吳韋達的服務處緊臨三角公園圓環，他說，蓮花燈座是一個失敗的設計，在最重要的交通方面，包括減速、車向導引不完整，行人通行也欠缺庇護空間；未來重新設計時，要有減量觀念，讓結構更加簡單，避免造成交通視線的障礙，夜間也不宜過度使用燈光，以免分散駕駛人注意力。

林世賢說，三角公園蓮花燈塔的存廢討論已久，民意多主張拆除，市公所已編列200多萬元辦理改善，現已上網招標， 計畫除將蓮花燈塔打掉外，並重新設計號誌及照明設施，加強交通安全，同時將三角公園上方交錯的電線下地，讓天際線更加好看。

矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌、標線及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌、標線及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影
矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，市公所已上網招標，將以二百多萬元拆除，並重新設計號誌及照明設施。記者劉明岩／攝影

花燈 燈塔

延伸閱讀

好玩！公園親子泡泡趴 彰化市公所將連辦6場

命運坎坷！粗工男遭亂棒打死 生前網路發文代工折蓮花

來搶好康！彰化市公所推5倍券搶購優鮮產品

影／友人辦民主音樂會送暖 民眾到場力挺陳柏惟

相關新聞

彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

矗立近20年的彰化市三角公園蓮花燈塔，被質疑計不當或維護不周，不僅未發揮美化市容功能，反而影響景觀及交通安全，市民反映打...

北屯后庄市場老舊 議員：近中央公園應打造青創基地

台中市議員陳成添盼市府活化舊市場，改造為青年創業基地，讓青年的創意和活力，與老市場激盪出新火花。

獲選全球8大新興旅遊目的地 盧秀燕：打造龍井為小希臘

台中市長盧秀燕今天參與龍井麗水里排水改善工程化身小希臘打卡景點啟用典禮時說，知名旅遊網站Booking.com日前宣布2...

后里動物之家「五星級」 議員籲擴充遊憩功能提高認養

台中市議會進行財經業務質詢，台中市議員張瀞分指台中動物之家后里園區堪稱「五星級」流浪毛小孩中繼站，希望市府能將這個全台最...

農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

農民職災保險開辦3年，中市農民月繳7.5元享有保障，中央11月增辦「增給傷病給付」，農友改月繳12.5元，給付金額才可倍...

台中和平甜柿季 本周六達觀魚筌體驗教室登場

台中市和平區公所舉辦「2021台中和平甜柿季」，本周六將在台中和平區達觀里魚筌體驗教室登場。當天將有小農市集、原民歌舞表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。