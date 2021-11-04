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台中大甲、大安沿海飽受風飛沙之苦 議員籲廣植防風林

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李榮鴻要從市政府在海線廣植防風林。記得陳秋雲/攝影
台中市議員李榮鴻要從市政府在海線廣植防風林。記得陳秋雲/攝影

台中市議會財經業務質詢，市議員李榮鴻關切漁港清港進度，並要求市府整體規劃大甲、大安地區防風林植樹及維護，增加經費，加快腳步分段植樹，讓海線地區減少風飛沙衝擊。

市議員李榮鴻說，台中市大甲、大安沿海地區每到秋冬季節飽受東北季風吹襲海沙之苦，大量海沙嚴重影響附近民眾生活，建築物和農作物受損，海沙淤積航道阻礙漁筏出入。

李榮鴻強調，種植防風林建立自然屏障，可有效減輕風飛砂對民眾和農作物的侵擾，降低乾旱、烈日高溫、鹽風之侵襲，花小錢辦大事的工作。

他指出，目前，台中市大甲、大安地區的防風林造林面積只有6.71公頃，實在太少，市府每年編列的防風林造林、維護相關經費太少，市府計畫明年在大安南段新植造林0.5公頃，經費預算僅70萬，東種一小塊、西種一小塊，後續維護難度也很高，李榮鴻要求市府整體規劃，並且增加預算，加速分段種植。

市議員李榮鴻針對清港作業要求市府通盤檢討，否則導致這一邊淤沙還沒清完，另一邊又嚴重淤沙。市府應深入調查，列出優先次序，鎖定漁筏出入頻繁的漁港先清淤，讓漁筏能順利進出、漁民能正常作業。

台中市 漁民

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