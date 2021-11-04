聽新聞
test
0:00 / 0:00
北屯后庄市場老舊 議員：近中央公園應打造青創基地
台中市議員陳成添盼市府活化舊市場，改造為青年創業基地，讓青年的創意和活力，與老市場激盪出新火花。
陳成添舉北屯區公有后庄零售市場為例，后庄市場設立於1981年11月16日，距離水湳市場與果菜批發市場太近，導致營運狀況不佳，目前已無市場功能。
后庄市場鄰近水湳經貿園區中央公園等新開發區及運動場所，中清路沿線店家琳瑯滿目，可以形成年輕族群的聚集地。陳成添希望讓舊有荒廢零售市場，轉型成青年創業基地，帶入特色美食，活化當地。
經發局表示，目前后庄市場1、2樓及地下一樓委託廠商經營，經營期限至2023年6月底，經發局將邀請當地議員及相關單位會勘，瞭解建物狀況、周邊環境，以及作為青創基地項目、屬性及需求等，再著手進行整體評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言