北屯后庄市場老舊 議員：近中央公園應打造青創基地

台中市議員陳成添盼市府活化舊市場，改造為青年創業基地，讓青年的創意和活力，與老市場激盪出新火花。

陳成添舉北屯區公有后庄零售市場為例，后庄市場設立於1981年11月16日，距離水湳市場與果菜批發市場太近，導致營運狀況不佳，目前已無市場功能。

后庄市場鄰近水湳經貿園區中央公園等新開發區及運動場所，中清路沿線店家琳瑯滿目，可以形成年輕族群的聚集地。陳成添希望讓舊有荒廢零售市場，轉型成青年創業基地，帶入特色美食，活化當地。

經發局表示，目前后庄市場1、2樓及地下一樓委託廠商經營，經營期限至2023年6月底，經發局將邀請當地議員及相關單位會勘，瞭解建物狀況、周邊環境，以及作為青創基地項目、屬性及需求等，再著手進行整體評估。