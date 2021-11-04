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獲選全球8大新興旅遊目的地 盧秀燕：打造龍井為小希臘
台中市長盧秀燕今天參與龍井麗水里排水改善工程化身小希臘打卡景點啟用典禮時說，知名旅遊網站Booking.com日前宣布2022年全球八大新興旅遊目的地，台中為台灣唯一入選的城市，台中除了有天然景觀、市民和善，漂亮的風景外，市府也做了很多景觀建設，包括今天揭幕的龍井區麗水漁港濱海自行車道旁「小希臘風」景觀改造工程，讓麗水漁港成為最適合打卡、結婚的地方力拚「把龍井打造成小希臘！」
盧秀燕今天上午9時30分參與龍井排水及鄰近排水環境改善工程啟用典禮，水利局長范世億、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金、市議員張家銨、吳瓊華、林孟令、龍井區長戴燕如及當地多位里長皆出席，台中市議會副議長顏莉敏服務處、市議員林汝洲服務處代表也到場共襄盛舉。
盧秀燕說，希臘是很浪漫的地方，許多人結婚特別飛往希臘，創造許多觀光產值。台中市龍井區麗水漁港是百年漁港，市府定位為小希臘，好好建設，近幾年投入景觀建設，透過藍瓦白牆打造「小希臘」風情，並且用紅色愛心代表愛情，點綴自行車護欄，象徵「龍井有愛」等。
盧秀燕指出，今天啟用的改善工程總經費不到300萬元是個起點，市府會繼續加油建設龍井，讓龍井被看見，讓麗水漁港是最適合打卡、結婚的地方，歡迎全世界民眾來旅遊、騎腳踏車，感受浪漫地中海風情。
水利局長范世億說，台中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程編列工程經費278萬8000元，沿著龍井排水旁海岸線，將水利設施融入百年歷史的麗水漁港景觀改善工程，打造白牆藍瓦、渾圓圍牆、石板街道、柱式建築等希臘地中海風格的「小希臘」風光。
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