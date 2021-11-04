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后里動物之家「五星級」 議員籲擴充遊憩功能提高認養

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分建議農業局，擴大動物之家遊憩功能。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分建議農業局，擴大動物之家遊憩功能。記者陳秋雲／攝影

台中市議會進行財經業務質詢，台中市議員張瀞分指台中動物之家后里園區堪稱「五星級」流浪毛小孩中繼站，希望市府能將這個全台最美的動物之家，擴大成結合教育遊憩功能的動物園區。

張瀞分說，過去對動物收容所的印象可能又髒、亂、臭，台中動物之家后里園區今年4月正式啟用，翻轉刻板印象，全台最美的流浪動物中繼站，讓參觀的人輕鬆與流浪動物互動，獲得2019國家卓越建設獎。有漂亮的建築物，後續經營管理更重要，上月園區舉辦「蹓攝影展」，在地里長、店家、企業，還有志工及動保團體熱情參與，充滿活力。

張瀞分指出，台中市政府動物保護防疫處目前在「流浪動物」的照顧上，主要採取「開源節流」與「安居樂活」兩項政策。「開源」鼓勵民眾領養犬貓，「節流」協助絕育，減少流浪動物的繁殖。

根據農業局業務工作報告，今年犬貓源頭管理已補助絕育3579隻，流浪動物急難救助案件有837件，認養357隻。市府應擴大后里動物園區的教育及遊憩休閒功能，結合周圍景點，讓民眾能到此和毛小孩們一起活動，搭配學校校外教學推動生命教育，減少寵物任意棄養事件，提高收養流浪動物的意願。

農業局長蔡精強表示，台中動物之家后里園區每月平均參訪從約200人增加到1800人，增加了8倍。蔡精強強調，這不只是動物收容所，也是觀光遊憩、生命教育的場所，市府很歡迎學校或民間團體來參訪，了解動物、尊重生命。

另張瀞分指，台中市列管保護的樹木總計1124棵，另還有一處群體樹林。實質管理落在受保護樹木所有權人或單位的身上，但所有權人不是樹木專家，不但要自己出錢出力修剪、噴藥，還要報市政府飽受監督，負擔沉重，她建議市府應負責管理，針對列管受保護樹木的維護、修剪等工作統一處理。

台中動物之家后里園區設施完善，議員建議開闢休憩空間，提高認養率。圖／市府提供
台中動物之家后里園區設施完善，議員建議開闢休憩空間，提高認養率。圖／市府提供

流浪動物 動物之家 台中市

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