農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

農民職災保險開辦3年，中市農民月繳7.5元享有保障，中央11月增辦「增給傷病給付」，農友改月繳12.5元，給付金額才可倍增。民進黨議員要求市府加碼補助差額，由7.5元提高至10元，讓農民月繳10元，「1顆茶葉蛋的價錢」讓2萬2719人的保額倍增。農業局長蔡精強回應，會爭取提高補助。

議員張玉嬿說，2018年11月試辦農民職災保險、農民自繳15元，她和謝志忠就要求市府補助一半7.5元，每月1顆茶葉蛋的價錢，即可嘉惠全市農民。但，至今僅投保僅22719人，投保率27.77％，執行率很低，顯見農業局宣導不夠力，讓農民了解職災保險的好處。

張玉嬿說，全市這2年共理賠537件、金額890萬元，包括操作農機具受傷、農藥中毒甚至中暑都有給付保障，有位農運途中意外傷害還獲得2萬5千元理賠，不無小補。

農委會11月起增辦「增給傷病給付」月繳20元，傷病給付就能多領一倍。張玉嬿指出，市府依舊僅補助7.5元，建議市府提高補助增給傷病給付至10元，讓農民月繳10元即可。

議員強調，全市投保人數2.2萬人，所需經費不多，年度加碼補助預算378萬元即可支應。並指農業局長蔡精強2019說過「自己在任的一天，一定會將農民職災保險加碼補助」的承諾，要求蔡實現諾言。

議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇等，人手1顆茶葉蛋送給農業局長，要求市府減少農民職災保費負擔。

張耀中也說，全市投保農保約9萬人，65歲以上的逾5萬人，職災保險的增給給付，計算一人只要多顆茶葉蛋的錢，農業局沒道理不為從事農事工作的長輩著想，應列入年度預算計畫辦裡。蔡精強回應指出，願意再爭取提高補助。