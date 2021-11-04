快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員要求農業局，每月1顆茶葉蛋，加碼補助農保「增給傷害給付。」記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員要求農業局，每月1顆茶葉蛋，加碼補助農保「增給傷害給付。」記者陳秋雲／攝影

農民職災保險開辦3年，中市農民月繳7.5元享有保障，中央11月增辦「增給傷病給付」，農友改月繳12.5元，給付金額才可倍增。民進黨議員要求市府加碼補助差額，由7.5元提高至10元，讓農民月繳10元，「1顆茶葉蛋的價錢」讓2萬2719人的保額倍增。農業局長蔡精強回應，會爭取提高補助。

議員張玉嬿說，2018年11月試辦農民職災保險、農民自繳15元，她和謝志忠就要求市府補助一半7.5元，每月1顆茶葉蛋的價錢，即可嘉惠全市農民。但，至今僅投保僅22719人，投保率27.77％，執行率很低，顯見農業局宣導不夠力，讓農民了解職災保險的好處。

張玉嬿說，全市這2年共理賠537件、金額890萬元，包括操作農機具受傷、農藥中毒甚至中暑都有給付保障，有位農運途中意外傷害還獲得2萬5千元理賠，不無小補。

農委會11月起增辦「增給傷病給付」月繳20元，傷病給付就能多領一倍。張玉嬿指出，市府依舊僅補助7.5元，建議市府提高補助增給傷病給付至10元，讓農民月繳10元即可。

議員強調，全市投保人數2.2萬人，所需經費不多，年度加碼補助預算378萬元即可支應。並指農業局長蔡精強2019說過「自己在任的一天，一定會將農民職災保險加碼補助」的承諾，要求蔡實現諾言。

議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇等，人手1顆茶葉蛋送給農業局長，要求市府減少農民職災保費負擔。

張耀中也說，全市投保農保約9萬人，65歲以上的逾5萬人，職災保險的增給給付，計算一人只要多顆茶葉蛋的錢，農業局沒道理不為從事農事工作的長輩著想，應列入年度預算計畫辦裡。蔡精強回應指出，願意再爭取提高補助。

農民 茶葉蛋 職災

延伸閱讀

台中購物節抽抽樂 議員:爽抽現金有利循環消費嗎？

遭性騷調查等太久？中市議員要求加速結案避免二度傷害

中市府調整保母幼托人員打疫苗時間 免影響10萬家庭

五洲園掌中劇團拍攝台中萬和宮「老二媽」故事 9日首映

相關新聞

好廢！中市府「垃圾」當寶賣 議員：浪費公務公帑

台中市政府固定將報廢的財產透過拍賣網站拍賣，市議員林祈烽指出，市府拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，一件訂價16元、20元...

獲選全球8大新興旅遊目的地 盧秀燕：打造龍井為小希臘

台中市長盧秀燕今天參與龍井麗水里排水改善工程化身小希臘打卡景點啟用典禮時說，知名旅遊網站Booking.com日前宣布2...

后里動物之家「五星級」 議員籲擴充遊憩功能提高認養

台中市議會進行財經業務質詢，台中市議員張瀞分指台中動物之家后里園區堪稱「五星級」流浪毛小孩中繼站，希望市府能將這個全台最...

農保增辦「增給傷病給付」 議員要求中市府補助

農民職災保險開辦3年，中市農民月繳7.5元享有保障，中央11月增辦「增給傷病給付」，農友改月繳12.5元，給付金額才可倍...

台中和平甜柿季 本周六達觀魚筌體驗教室登場

台中市和平區公所舉辦「2021台中和平甜柿季」，本周六將在台中和平區達觀里魚筌體驗教室登場。當天將有小農市集、原民歌舞表...

台中市環保局挖出垃圾山 議員籲加強國有地管理清查

上月初民眾通報台中清水客庄附近的國有地疑似遭傾倒廢棄物，市議員楊典忠與民眾現場確認位置，再通報中市環保局與保七總隊到現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。