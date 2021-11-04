南投縣立體育場跑道使用14年 縣府投入3200萬整修

南投縣立體育場跑道是運動熱門場地，經14年高度使用，跑道表面耗損、周邊地坪破損嚴重，縣府投入新台幣3200萬元整修，明年1月開工，5月完成，整修期間不開放民眾入內運動。

位於南投市鬧區的南投縣立體育場是熱門運動場所，就連南投縣長林明溱也常去運動，但場內跑道舊損，南投縣政府教育處向教育部體育署爭取前瞻基礎建設計畫經費，辦理縣立體育場跑道整修工程，已發包，預計明年初動工，5月中旬完成。

縣政府教育處今天發布新聞稿表示，縣立體育場跑道民國96年整修完成，曾辦理全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會、全國原住民族運動會，每年舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會、跨年晚會等，也是縣民運動場地，經14年高度使用後，跑道表面彈性逐漸耗損而影響功能，尤其跑道周邊地坪更是嚴重破損，易造成民眾摔倒，影響運動者安全。

教育處表示，109年9月30日提報計畫向體育署爭取跑道整修經費，110年2月20日正式核定補助「南投縣立體育場跑道整修工程」2640萬元，縣府自籌560萬元，總計3200萬元，重新打造適合全家大小、男女老幼、一般民眾、競技選手的標準競技運動場所。

教育處指出，工程10月15日發包，因考量將於12月4日到7日舉行第69屆全縣運動會，及舉辦跨年晚會，工程明年1月4日正式開工，包含田徑場跑道整修含認證、弓形推擲區、跳遠區、周邊地坪整建等，預計明年5月中旬就有全新跑道供縣民運動。