台中和平甜柿季 本周六達觀魚筌體驗教室登場

台中市和平區公所舉辦「2021台中和平甜柿季」，本周六將在台中和平區達觀里魚筌體驗教室登場。當天將有小農市集、原民歌舞表演、有獎徵答及烤大豬等活動，現場更安排市集消費集點、趣味遊戲闖關摸彩，歡迎民眾上山感受原鄉熱情。

和平區公所表示，台灣最早的甜柿種植從日本引進，成功在台中和平鄉摩天嶺試種，又稱「甜柿的故鄉」，透過區公所集結在地部落，在歡慶豐收的同時，推動原住民文化及地方觀光，邀請民眾一同品嚐和平脆又甜的甜柿。

和平區長吳萬福指出，每年在甜柿產季辦理「台中和平甜柿季」活動，和平區有著天上賜與自然美景、農特產品、泰雅文化及豐富觀光資源，今年特別加入部落生態旅遊，推廣與振興部落觀光及產業，讓民眾在活動中感受泰雅文化、各項農產等耐人尋味的發展故事。

活動安排原民歌表演、烤大豬料理，現場還規劃有小農市集，匯集在地農特產、手工藝品展售，消費集點、甜柿趣味遊戲體驗即可參加摸彩，好禮多多。