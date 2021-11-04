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謝金燕代言購物節拿220萬 議員批只見人形立牌很失禮

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員鄭功進（左）林祈烽質疑謝金燕代言購物節，卻只看到人形立牌。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員鄭功進（左）林祈烽質疑謝金燕代言購物節，卻只看到人形立牌。記者陳秋雲/攝影

今年台中購物節邀「姐姐」謝金燕代言，凸顯天天抽「現金」及市長名字「盧秀燕」的諧音「現金燕」。 民進黨議員鄭功進、林祈烽今質詢指出，謝金燕代言費220萬，只見立牌不見人，活動至今約25天，沒見過本人來代言「會不會很失禮？」

鄭功進說「起碼要來市場逛逛行銷購物節嘛」，副市長令狐榮達說，藝人出席與代言價碼有一定行情，報章雜誌與電子媒體都可露出，目前來看功效是有的，這見仁見智。

經發局長張峯源回答議員質詢，爆謝金燕代言費是220萬，另東奧銀牌選手楊勇緯拿20萬元。鄭功進說，謝金燕拿這麼多代言費，到目前為止只看到電視上一則不到30秒的廣告，還是市長盧秀燕跑到台北合拍，連購物節開跑都沒出現，活動至今只在台中只看到人形立牌；楊勇緯每場大抽獎都得出席陪同，會不會差太多？

鄭功進表示，除了「現金燕」諧音，找不到為什麼不用我們台中自家出身的藝人，不論是年輕輩的徐佳盈、韋禮安，中生代的徐若瑄，甚至療傷天后辛曉琪，都與台中這塊土地有很深的連接，他問為什麼不給台中出身的藝人一個機會。

鄭功進指出，除了一線藝人，最有名的就是奧運銀牌選手楊勇緯，但為什麼只請楊勇緯當代言人？特別是擔任漫博代言人的王星皓，還有其他東奧和帕運市籍的選手，他建議，購物節每周可以可由一名運動選手擔任執行代言，同步讓臺中市民更認識這些我們土生土長的台灣之光。

盧秀燕 民進黨

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