民代邀官員摸黑會勘 爭取2周後道路點燈

台中市神岡區堤南路部分路段無路燈，該處大貨車出入頻繁，汽機車用路人與大貨車會車險象環生。台中市議員周永鴻昨晚邀集建設局等官員到場「摸黑」會勘，強調神岡用路人安全不能妥協，體驗危機四伏的暗黑路況；建設局養工處表示，預計2周後進場施作，替道路點燈。

神岡區從溪洲路382巷到堤南路部分路段常有大車經過卻未設置路燈，導致用路人夜間行車總是提心吊膽。

周永鴻說，8月接獲民眾反映堤南路部分路段無路燈，便要求市府應儘速處理。建設局表示該路段位於經發局委請新工處辦理「台中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程」範圍內，要等經發局取得道路用地及走完行政程序才能處理照明問題。

周永鴻強調，「神岡用路人安全不能等待與妥協」，昨晚二度邀集建設局等單位實地會勘，眾人摸黑體驗視線昏暗的路況，確實相當危險。