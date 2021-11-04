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疫情南投敬老愛心卡用不到 議員要求可搭乘計程車

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣老年人口多，縣議員建議擴大敬老愛心卡也能搭公車，讓老人家外出更便利。記者江良誠／攝影
南投縣老年人口多，縣議員建議擴大敬老愛心卡也能搭公車，讓老人家外出更便利。記者江良誠／攝影

南投縣提供敬老愛心卡，每人每月1000元，縣議員簡峻庭說，今天因為疫情關係，敬老卡預算只用了2000多萬元，南投縣公車不普及，希望縣府除了公車外也可補助搭乘計程車，讓老人家外出更方便。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，敬老愛心卡每年編列預算6000萬元，敬老愛心卡符合資格共12萬人，實際申請6萬人，去年起因為疫情關係，使用額度降低。不過，敬老愛心卡非法定社福支出，中央進行考核，如果開放計程車使用，預算估計增加到1億元，可能扣減社福補助款，排擠到其他社福預算。

簡峻庭說，敬老愛心卡既然要照顧老人，限制就不該太多，台中市敬老卡可搭乘計程車、火車、高鐵、公車，南投縣只限公車、火車使用，但南投公車不普及，對老人幫助不大。現在又因為疫情關係，實際只用了2000萬元，讓縣府的愛心無法實際幫助到老人。

林志忠說，他個人支持擴大敬老愛心卡範圍，但敬老愛心卡預算從過去以公益彩券基金編定，被中央禁止不可用於非法定社福，去年年起改為公務預算支出。南投縣並無其他收入來源，如果擴大敬老愛心卡使用範圍，財源籌措困難。

縣議員陳淑惠說，敬老愛心卡最早每月才補助300元，林明溱縣長就任後調高到1000元，代表縣長對老人家的關心。台中市交通、大眾運輸工具都比南投好，台中市可以讓敬老愛心卡的使用相當普及，讓65歲的老人都稱便，南投縣為何做不到？希望社勞處能向台中市瞭解敬老愛心卡實施內容，回來後重新規畫，讓南投的老人家也能享受敬老愛心卡的福利。

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