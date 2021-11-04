瑪利亞青年募資籌建快樂襪子店 張泰山率先認購助圓夢
26歲的瑪利亞心智障礙青年小湘愛畫畫，夢想能成為「快樂襪子店」店長，瑪利亞「Merry Young快樂襪」自立計畫在嘖嘖募資開跑，目標透過認購襪子達350萬元來成立一間「 Merry Young の快樂襪子店」實體店面，獲職棒教練張泰山響應，率先認購100雙快樂襪，做為南投中寮千秋國小棒球隊耶誕禮物，助瑪利亞青年圓夢，千秋國小棒球隊員也到場打氣。
瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，瑪利亞社會福利基金會30多年來，從協助心智障礙兒童早療教育開始長期陪伴，為了讓瑪利亞青年們能學習自立，透過募資認購由由瑪利亞青年設計的襪子籌建「快樂襪子店」，幫助這些愛畫畫的瑪利亞青年透過創作自立生活。
張泰山陪著快樂襪小賣店培訓店長小湘開箱快樂襪。小湘秀出創作圖案「鼠之弦樂派對」襪子說，她畫的是彈烏克麗麗的老鼠，她自己也愛彈烏克麗麗；在瑪利亞技一中心廚務組工作的小旻畫的是孔雀魚「呱之爵士搖擺」，學烘焙的小晴畫的是花朵「花之星光趴踢」、小儀畫歐密馬「馬之奇幻饗宴」。
張泰山說，自己從默默無名，到1996年勇奪新人王，他以此鼓勵瑪利亞青年往夢想去做，創作襪子也能成為新人王。他率先認購冬季送暖公益特別方案100雙襪子，做為千秋國小少棒隊聖誕禮物，也呼籲社會大眾一起來響應，支持心智障礙青年學習自立。
瑪利亞基金會說明，「Merry Young快樂襪」共有四款，即日起至12月6日在嘖嘖募資平台上線，方案包括聖誕獨享盒、聖誕快樂派對盒、聖誕分享組、贊助一堂畫畫課、贊助一年藝術治療課，到團購100雙等。
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