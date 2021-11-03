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生人迴避！彰化伸港8日晚間「送肉粽」 路線曝光

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片

彰化伸港鄉一名6旬老翁近日輕生，家屬訂本月8日（周一）晚間10時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀，安撫人心，社群上也轉傳路線，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

彰化縣議員賴清美今天證實確實有這場送肉粽科儀，她說，和美、線西、伸港鄉鎮靠海，過去就有「送肉粽」習俗，這幾年社群網路發達，「送肉粽」路線常會提前公布，讓居民知道，儀式舉辦可以安定人心，也讓亡者一路好走。

據了解，該名死者為退休男老師，輕生原因家屬不願多談，但舉辦這場送肉粽科儀，以安撫民心，公布路線將從新港村忠孝路往新港路，再轉到和美公路往伸港出海口完成儀式，公告內容請居民在這段時間，非必要請勿在外逗留，以防沖犯。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來，除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

彰化近年送肉粽公告不斷，由於疫情三級警戒期間，許多宗教儀式都必須停止，期間有一場送肉粽儀式即被停辦，直到上個月疫情趨緩，彰化二林地區、和美鎮都有送肉粽儀式，再來就是伸港這場送煞儀式。

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彰化伸港鄉一名6旬老翁近日輕生，家屬訂本月8日（周一）晚間10時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化伸港鄉一名6旬老翁近日輕生，家屬訂本月8日（周一）晚間10時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀。圖／翻攝彰化踢爆網

送肉粽 疫情 法師

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