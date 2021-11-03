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欣賞原民歌唱與美食 本周六中市葫蘆墩文化中心登場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影
「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影

「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日周六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開，並搭配歌舞表演與原住民文創美食部落市集，讓台中市民朋友一飽耳福、共度歡樂周末假日。

「2021原鄉原民葫蘆墩」今舉辦記者會，台中市原住民議員朱元宏表示，感謝台中市政府文化局協助，三年來辧理原鄉原民活動，提供原住民朋友展現與天俱來、令人驚豔好歌喉的機會和舞台，更藉由歌唱大賽的辦理展現原民色彩、美食、服飾，與在地文化融合、共存共榮。

葫蘆墩文化中心指出，今年青壯年組共22位入選者，於6日當天決賽角逐一至三名寶座，各可獲得10,000元、8,000元及5,000元獎金。

台中市政府文化局專委程泰源表示，「2021原鄉原民葫蘆墩」活動，去年開辦歌唱大賽讓大家見識到原住民朋友的天賦美聲，堪稱原住民的「星光大道」。今年活動從上午10時到下午4時，除原住民歌唱大賽，還有喜裂克舞團及弘光科技大學「原推就是辣舞團」歌舞表演，戶外廣場並規畫烤山豬、吉拿富、竹筒飯等原住民美食、手作文創精品、小農特產，並設親子互動及網美拍照專區，讓民眾體驗洗愛玉、原民風手環及頭飾手作活動。

程泰源說，活動當天民眾現場打卡可參加抽獎，獎項有各攤位的折價券及免費DIY體驗券，數量有限抽完為止。

葫蘆墩文化中心為落實防疫措施，請民眾配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並全程佩戴口罩且禁止飲食，提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，且公共空間定時清潔消毒，以提供民眾安全的藝文環境。更多活動訊息請上葫蘆墩藝文中心官網 (https://www.huludun.taichung.gov.tw/)查詢。

「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影
「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影
「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影
「2021原鄉原民葫蘆墩」第二屆歌唱大賽，將於11月6日週六在葫蘆墩文化中心戶外廣場熱鬧展開。記者林佩均／攝影

原住民 台中市 文化局

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