好玩！公園親子泡泡趴 彰化市公所將連辦6場

疫情持續降溫，彰化市公所訂11月13日、11月20日及11月27日共3天，分別在兒童公園、金馬公園及自強停車場，舉辦6場次（各當日的下午2點和下午4點各一場次）的公園泡泡趴親子活動，同時宣導公園遊玩安全，並結合捐發票的公益活動，市長林世賢歡迎親子報名參加。

市長林世賢說，彰化市公所為配合中央政策，積極推動共融式遊戲場共融式遊戲場，並陸續改建及充實有公園設施，期能提供所有兒童一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間，包括一般兒童及具特殊需求的兒童，具有無障礙環境、適合不同障別、多元刺激、寬敞、安全、具互動性、有趣及舒適等特色。彰化市尤其以三民路兒童公園是最成功的案例，吸引滿滿親子使用。

市公所今天為「泡泡趴」親子活動，即選在兒童公園舉辦舉辦宣傳，林世賢表示，分別在兒童公園、金馬公園及自強停車場舉辦的6場次活動，現場除泡泡趴外，另邀請神秘嘉賓與小朋友一起唱唱跳跳；每日各兩梯次泡泡趴，名額有限，請盡早報名 ，報名資訊請洽彰化市公所網站。網址為：https://pse.is/bubble110。