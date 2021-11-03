聽新聞
test
0:00 / 0:00
即日起溪頭停車計次改計時 第2、3停車場智慧電子化
在南投縣府核發停車場證照後，溪頭自然教育園區自即日起，第二及第三停車場更改全新營運模式，入口處改採車牌辨識系統計時收費，24小時經營，每小時平日40元、假日50元，全日最高180元於，預計將可大大增加停車輪轉率。
台大實驗林指出，溪頭每逢連續假日8點不到停車位已滿，大量的人車潮常造成聯外交通堵車壅塞，地方民眾及遊客一再反映園區停車位不足，且計次收費，有些入園遊客一停就是一整天，常造成輪轉率太低是主因。
溪頭園區主任彭嘉文表示，為改善停車位不足問題，台大實驗林經多年考量後，決定順應民意委外進行智慧電子化停車作業，8月間著手建置智慧電子化停車設施，並從車位數較少的第2、3停車場開始試辦，分別各有89、49個停車位，上周獲縣府核發證照後，將改以「時」計價，今天已有不少遊客已駕車入園。
智慧電子化收費作業即日起開始後，收費方式是平日每小時停車費40元、假日每小時50元，每日收費上限為180元；而第1停車場仍維持以「次」為計算標準，大型車輛每次停車費為150元、小型車輛則為120元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言