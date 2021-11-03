快訊

富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

屏東爆打疫苗烏龍 88人莫德納第二劑打成AZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

即日起溪頭停車計次改計時 第2、3停車場智慧電子化

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影

在南投縣府核發停車場證照後，溪頭自然教育園區自即日起，第二及第三停車場更改全新營運模式，入口處改採車牌辨識系統計時收費，24小時經營，每小時平日40元、假日50元，全日最高180元於，預計將可大大增加停車輪轉率。

台大實驗林指出，溪頭每逢連續假日8點不到停車位已滿，大量的人車潮常造成聯外交通堵車壅塞，地方民眾及遊客一再反映園區停車位不足，且計次收費，有些入園遊客一停就是一整天，常造成輪轉率太低是主因。

溪頭園區主任彭嘉文表示，為改善停車位不足問題，台大實驗林經多年考量後，決定順應民意委外進行智慧電子化停車作業，8月間著手建置智慧電子化停車設施，並從車位數較少的第2、3停車場開始試辦，分別各有89、49個停車位，上周獲縣府核發證照後，將改以「時」計價，今天已有不少遊客已駕車入園。

智慧電子化收費作業即日起開始後，收費方式是平日每小時停車費40元、假日每小時50元，每日收費上限為180元；而第1停車場仍維持以「次」為計算標準，大型車輛每次停車費為150元、小型車輛則為120元。

溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區第2、3停車場完成電子收費設置，即日起計時收費改為計次收費。記者黑中亮／攝影

停車場 溪頭

延伸閱讀

溪頭西川柳杉百年步道今揭幕 呼吸巨木豐富芬多精

跑進溪頭！2天1接力賽打造森林系嘉年華

溪頭好森音月光音樂嘉年華 周六重現救國團金曲民歌

驚喜！ 溪頭神木5年前911倒塌 長出新苗了

相關新聞

明年農曆春節前夕 中市觀旅局：防疫旅館幾乎全滿

111年1月29日至2月6日是農曆春節，中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，非高風險國家檢疫鬆綁改10+4。台中...

彰化喬友大火至今5個月 行政調查結果縣府下午說明

彰化喬友大樓大火釀4死22傷慘劇，事發至今五個月還未對外公布真相，讓死傷者家屬不能接受，今天殉職消防員家屬、消防員工作權...

好玩！公園親子泡泡趴 彰化市公所將連辦6場

疫情持續降溫，彰化市公所訂11月13日、11月20日及11月27日共3天，分別在兒童公園、金馬公園及自強停車場，舉辦6場...

即日起溪頭停車計次改計時 第2、3停車場智慧電子化

在南投縣府核發停車場證照後，溪頭自然教育園區自即日起，第二及第三停車場更改全新營運模式，入口處改採車牌辨識系統計時收費，...

非高風險國家檢疫鬆綁 中市旅館公會：商機來了

中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，非高風險國家檢疫鬆綁改10+4，對此，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌坦言...

影／回收物超過20件 南投市20公噸垃圾慘遭退運

南投市垃圾外運焚化爐處理，今天卻被焚化廠查出回收物超過20件，整車被退運，清潔隊員冒著臭味重新翻查回收物，苦不堪言。南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。