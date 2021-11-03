即日起溪頭停車計次改計時 第2、3停車場智慧電子化

在南投縣府核發停車場證照後，溪頭自然教育園區自即日起，第二及第三停車場更改全新營運模式，入口處改採車牌辨識系統計時收費，24小時經營，每小時平日40元、假日50元，全日最高180元於，預計將可大大增加停車輪轉率。

台大實驗林指出，溪頭每逢連續假日8點不到停車位已滿，大量的人車潮常造成聯外交通堵車壅塞，地方民眾及遊客一再反映園區停車位不足，且計次收費，有些入園遊客一停就是一整天，常造成輪轉率太低是主因。

溪頭園區主任彭嘉文表示，為改善停車位不足問題，台大實驗林經多年考量後，決定順應民意委外進行智慧電子化停車作業，8月間著手建置智慧電子化停車設施，並從車位數較少的第2、3停車場開始試辦，分別各有89、49個停車位，上周獲縣府核發證照後，將改以「時」計價，今天已有不少遊客已駕車入園。