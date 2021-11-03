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非高風險國家檢疫鬆綁 中市旅館公會：商機來了

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，非高風險國家檢疫鬆綁改10+4，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌認為，這是「短空長多」，長遠來看，是替防疫旅館帶來商機。圖／擷取自台中市政府官網
中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，非高風險國家檢疫鬆綁改10+4，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌認為，這是「短空長多」，長遠來看，是替防疫旅館帶來商機。圖／擷取自台中市政府官網

中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，非高風險國家檢疫鬆綁改10+4，對此，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌坦言，許多業者電話抱怨，「亂成一團」，但他剖析台灣疫情逐步解封，這是「短空長多」，政府下一步應該是開放外籍移工入境，長遠來看，是替防疫旅館帶來商機。

中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，代表所有入境旅客都可選擇「10+4」的檢疫方案。

台中市30多家旅館業者加入防疫旅館，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌指出，12月目前訂房率約三成滿，1月份幾乎滿房。他預估，12月14日後鎖定農曆春節返鄉潮，預計這1、2天訂房量會逐步增加。

鄭生昌說，台灣防疫政策逐步鬆綁，防疫旅館亂陣腳，「業者打爆他的電話抱怨」，造成防疫旅館「四天短空」，但長遠看來，旅宿業者會帶進商機。

他認為旅館業者應該正向看待，或許春節期間短利損失，但未來防疫旅館會越來越好做，下一步政府應該會開放外籍移工，「商機就來了」。

且業者將4天房間清空，可以服務更多國內返鄉遊客，武陵農場明年2月份訂房單日5分鐘內銷售一空，他對明年農曆春節訂房率相當樂觀。

鄭生昌說，台中市有30多家業者投入防疫旅館，多有責任感，若現階段磨合時期覺得不好做，他直接建議「那就退場吧」。

防疫旅館 台中市 訂房 春節 移工

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非高風險國家檢疫鬆綁改10+4 防疫旅館電話被打爆

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