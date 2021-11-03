影／回收物超過20件 南投市20公噸垃圾慘遭退運

南投市垃圾外運焚化爐處理，今天卻被焚化廠查出回收物超過20件，整車被退運，清潔隊員冒著臭味重新翻查回收物，苦不堪言。南投市長宋懷琳說，南投市每月垃圾量2000公噸，但獲准外運僅150噸，被退運可能導致進一步縮減代處理量，民眾再不落實回收，南投市垃圾將無處可去。

南投市公所清潔隊長林富紳表示，南投市10月垃圾總量近2000公噸，轉運量只有150公噸，導致暫置場垃圾越多越多。清潔車今天載運一車20噸垃圾到外縣市焚化廠處理，廠方抽查回收物，在車內發現寶特瓶、塑膠袋、玻璃瓶超過20件，當場要求退運。

清潔車運回南投市暫置場卸載後，多名清潔隊員冒著臭味逐一檢出垃圾袋內的回收物，確認沒有回收物後再重新裝回清潔車，相當辛苦。

宋懷琳說，垃圾沒做好分類遭退運，不只要重新清理，南投市公所也會被罰，工作人員還要受訓。南投縣每天垃圾量6、70噸，但能外運處理的不到10公噸，垃圾遭退運，南投市垃圾越堆越多，會影響環境衛生和居民生活。