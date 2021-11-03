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爆閃燈與反光背心 守護台中山城長輩晨運安全

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
東勢警分局警友站捐贈反光背心，協同東勢區玉清宮捐贈20具太陽能爆閃燈，安裝在轄區昏暗處，維護民眾交通安全。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友站捐贈反光背心，協同東勢區玉清宮捐贈20具太陽能爆閃燈，安裝在轄區昏暗處，維護民眾交通安全。圖／台中市警察局東勢分局提供

季節即將入冬，晝短夜長的日子來臨，習慣晨間早起及傍晚散步運動的長者，常因身上穿著亮度不足，造成汽車駕駛人未注意行人而發生交通事故，東勢警分局茅埔所加強宣導「尊重行人路權」，由警友站捐贈反光背心，協同東勢區玉清宮捐贈20具太陽能爆閃燈，安裝在轄區昏暗處，維護民眾交通安全。

今天一早，茅埔派出所長劉國富與副所長郭文達將警友捐贈50件反光背心送到玉清宮過爐，保庇穿著反光背心的長者，外出能「開開心心運動，平平安安返家」。

東勢警分局指出，感謝廟方響應捐贈20具太陽能爆閃燈，除降地易肇事路口減少交通事故外，亦能讓汽車駕駛人有示警效果。

東勢警分局分局長劉安杰表示，感謝東勢警友投身公益，主動捐贈反光背心給轄內長者外，更感謝玉清宮一同響應捐贈太陽能爆閃燈，在天色昏暗時發揮警示效用，提醒汽車駕駛人注意行車狀況。

東勢分局也持續擴大交通安全宣導，並加強取締重大交通違規行為，維護居民「行」的安全。

東勢區玉清宮捐贈20具太陽能爆閃燈，安裝在轄區昏暗處，維護民眾交通安全。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢區玉清宮捐贈20具太陽能爆閃燈，安裝在轄區昏暗處，維護民眾交通安全。圖／台中市警察局東勢分局提供

路權

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